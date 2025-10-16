Már csak Adony van pozitív tartományban

október 16., csütörtök

A Duna Fejér megyei szakaszán jelenleg alacsony a vízállás, a térségben pedig többnyire csak kisebb ingadozások tapasztalhatók. Az aktuális vízállás-adatok a következők.

Duol.hu

A térségben a Duna vízállása az elmúlt nap során továbbra is alacsony szinten maradt, helyenként enyhe apadás figyelhető meg. A legfrissebb adatok a hydroinfo.hu jelentéséből származnak.

vízállás
A legfrissebb adatok szerint a Duna vízállása Ercsi, Adony, Dunaújváros és Dunaföldvár környékén enyhén csökkenő tendenciát mutat.

Az adatok szerint a Duna vízszintje továbbra is alacsonyan áll

A Duna Fejér vármegyei szakaszán több helyen is enyhe apadás tapasztalható. 

Ercsinél jelenleg -5 centiméter a vízállás, ami 15 centiméterrel alacsonyabb az előző napi értéknél. 

Adonynál 16 centimétert mértek, ez 14 centiméteres csökkenést jelent.

Dunaújváros térségében -7 centiméteres vízszintet regisztráltak, ami egy nap alatt 15 centiméterrel esett vissza. 

Dunaföldvárnál a vízszint –122 centiméteren áll, ez 17 centiméteres apadást mutat. A folyó vízhőmérsékletéről jelenleg egyik mérőállomás sem szolgáltat friss adatot.

Összességében a Duna vízszintje továbbra is alacsony, helyenként azonban kisebb mértékű ingadozás figyelhető meg.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is. 

 

