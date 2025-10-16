2 órája
Már csak Adony van pozitív tartományban
A Duna Fejér megyei szakaszán jelenleg alacsony a vízállás, a térségben pedig többnyire csak kisebb ingadozások tapasztalhatók. Az aktuális vízállás-adatok a következők.
A térségben a Duna vízállása az elmúlt nap során továbbra is alacsony szinten maradt, helyenként enyhe apadás figyelhető meg. A legfrissebb adatok a hydroinfo.hu jelentéséből származnak.
Az adatok szerint a Duna vízszintje továbbra is alacsonyan áll
A Duna Fejér vármegyei szakaszán több helyen is enyhe apadás tapasztalható.
Ercsinél jelenleg -5 centiméter a vízállás, ami 15 centiméterrel alacsonyabb az előző napi értéknél.
Adonynál 16 centimétert mértek, ez 14 centiméteres csökkenést jelent.
Dunaújváros térségében -7 centiméteres vízszintet regisztráltak, ami egy nap alatt 15 centiméterrel esett vissza.
Dunaföldvárnál a vízszint –122 centiméteren áll, ez 17 centiméteres apadást mutat. A folyó vízhőmérsékletéről jelenleg egyik mérőállomás sem szolgáltat friss adatot.
Összességében a Duna vízszintje továbbra is alacsony, helyenként azonban kisebb mértékű ingadozás figyelhető meg.
Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?
A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.
A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is.