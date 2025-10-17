október 17., péntek

Hedvig névnap

15°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemanyag

1 órája

Csúszkál lefelé a gázolaj ára

Címkék#csütörtöki#forintra#benzinárváltozás#nyersolaj

Szerdától csökkennek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, ami várhatóan a kútárakban is megjelenik. A magyar autósok ismét érezni fogják a gázolaj árváltozás hatásait.

Duol.hu
Csúszkál lefelé a gázolaj ára

Változás a kutakon. A benzinárváltozás nemcsak a hétköznapi autósokat érinti

Fotó: Archív / MW

A gázolaj árváltozás legfrissebb fejleményeiről a holtankoljak.hu számolt be. 2025. október 18-án, pénteken változnak az üzemanyagárak: a 95-ös benzin változatlan marad, míg a gázolaj bruttó 3 forinttal lesz olcsóbb a nagykereskedelemben. A csökkentés a kutakon is érezhető lesz, így a gázolaj ára mérséklődik.

gázolaj árváltozás
Gázolaj árváltozás és benzinár-változás a kutakon. Az üzemenyag ára csökkenni fog!
Fotó: Archív / MW

Gázolaj árváltozás, benzinár-változás

A keddi árkorrekció után a 95-ös benzin átlagára jelenleg 579 Ft/liter, míg a gázolajé 584 Ft/liter. A most bejelentett csökkentés következtében péntekra a gázolaj átlagára csökkenhet, így az autósok kisebb mértékű könnyebbségre számíthatnak a tankolásnál.

A legfrissebb hazai üzemanyagárakról és azok alakulásáról érdemes folyamatosan tájékozódni a holtankoljak.hu oldalon, ahol településre lebontva is megtekinthetők az aktuális töltőállomási árak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu