A földváriak 2 centivel büszkélkedhetnek

A térségben a Duna vízállása az elmúlt nap folyamán enyhe csökkenést mutatott, és továbbra is alacsony maradt. Az adatok a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

A vízállási adatok több térségben is a vízszint csökkenését mutatják.

A mérések szerint a vízállás fokozatosan csökken

Ercsinél a vízmérce –14 centimétert mutatott, ami megegyezik a tegnapi szinttel. A víz hőmérsékletéről nem áll rendelkezésre adat.

Adony térségében 6 centiméteres vízállást mértek, ez enyhe emelkedést jelent a tegnapi értékhezképest, számszakilag 1 cm. A víz hőmérsékletéről itt sincs információ.

Dunaújvárosban –17 centimétert rögzítettek, ami szintén 1 centiméteres emelkedést jelent az előző naphoz képest. A víz hőfokát nem közölték.

Dunaföldvárnál –132 centiméter volt a vízszint, ami 2 centiméteres emelkedést mutat egy nap alatt. A vízhőmérsékletre vonatkozó adat nem áll rendelkezésre.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is.