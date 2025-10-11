Felavatták a megújult utat – 26 milliós fejlesztés a Magyar Falu Programból

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

A fejlődés útján

„Sok kicsi, sokra megy” mondhatnánk az útfelújítás kapcsán is. Varga Gábortól a térség országgyűlési képviselőjétől ezt is hallottuk erről a témáról.

– Most Daruszentmiklósról beszélünk, de a környező települések is nagyon sok hozzáadott értékeket adnak ezekhez a jellemzően kis értékűnek mondott, de a falu életében, vagy az adott utca lakói szemében ezek óriási előrelépést jelentenek. Nyilvánvaló, hogy ez a 26 millió forint, amit a Magyar Falu Program keretében ide költöttünk, az Daruszentmiklós életében egy nagy eredmény. Az itt élő embereknek, az itteni közösségeknek ez óriási jelentőségű. Ráadásul ezt amikor itt egy kicsit körbejártunk és beszélgettünk az ott élőkkel, a gondos, féltő – óvó szavaikkal jelezték, hogy mennyire szeretnék a most elkészült kiváló utakat megőrizni, az példaértékű. Nagyon örülök ennek a fejlesztésnek, mert látszik, hogy nem csak megteremtettünk valamit, hanem erre az ott élők, fokozottan próbálnak figyelni, ahogy azt is, hogy akik ezeket az új utakat igénybe veszik méltányolják az erőfeszítésünket.

És a folytatás?

A jó öreg közmondások a mai életünkre is érvényesek, például azt mondjuk, hogy „evés közben jön meg az étvágy”. Valószínűleg a polgárok már most is látják, hogy mi lenne a számukra legfontosabb következő fejlesztés. Mikor valósulhatnak meg?

– Amikor jön egy kérés, ami találkozik az önkormányzatok terveivel és az adott pályázati lehetőségekkel, azokat én is támogatom. Daruszentmiklós életében például van jó néhány projekt, amit meg kéne valósítani. De mivel egy rendkívül dinamikus, a falu közbizalmát élvező polgármesterük van, azt gondolom, hogy sok olyan projekt van, amit megtudunk oldani.

Az új út

A házigazda szemével

Rauf Norbert a település polgármestere érthető módon derűs izgalommal várta ezt az alkalmat, hogy a Varga Gáborral a térség országgyűlési képviselőjével és a testület tagjaival közösen bejárják az új útszakaszokat.

– Nagy örömünkre szolgált, hogy elnyertük ezt a pályázat adta lehetőséget. A mi életünkben ez az ötszáz méteres szakasz is a nagyon várt, és jelentős események közé sorolható. Az külön öröm, hogy ilyen jeles társasággal együtt láthattuk meg ezt az fejlesztésünket. Azt hiszem, hogy a kivitelező és a beruházó is elégedett lehet a projekttel. Mi autós emberekként tettük meg a próbautat és nagy örömünkre szolgáltak a látottak. Reméljük, hogy az erre járók is a magukénak fogják érezni a Vörösmarty és az Újtelep utca most felújított szakaszait és vigyáznak rá. Szerencsés volt találkozni az erre lakókkal, akik örültek a nagy változásnak, és a lehetőségükhöz képest vigyáznak is rá.

