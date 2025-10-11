33 perce
Felavatták a megújult utat – 26 milliós fejlesztés a Magyar Falu Programból
Két ok is volt az ünneplésre Nagykarácsonyban. A látványosabb okot a helyi Bethlen Gábor utca Magyar Falu Program forrásaiból felújított szakaszának az átadása, a másikat az éppen aznap első éves ciklusát lezáró önkormányzat tevékenységének az értékelése adta. Az eseményen megjelent Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője, és Kaszás Imre a kivitelezés építésvezetője is.
A rövid, jó hangulatú esemény a Magyar Falu Program forrásaiból felújított szakasz kezdő pontján, a helyszínen zajlott. Szemmel láthatóan a helyi viszonyokhoz képest a délelőtti órákban is elég sokan vették igénybe a jó minőségű utat.
Segített a Magyar Falu Program
– Itt Nagykarácsonyban a Magyar Falu Program 26 millió forintos támogatásának segítségével kapott új aszfaltozást a Bethlen Gábor utca. Gratulálok a gyors és minőségi kivitelezéshez! Azon dolgozunk, hogy a település a jövőben se veszítsen a lendületéből, élni tudjon minél több adódó lehetőséggel, hogy tovább épüljön-szépüljön Nagykarácsony - külsejében és közösségét tekintve egyaránt. Örömmel látom, hogy ez a munka is a vállalkozót jellemző jó minőségben és határidőre készült el. Az önkormányzatnak pedig gratulálok ahhoz, hogy példaértékű gyorsasággal és eredményesen vettek részt a pályázaton. A munka jól lett előkészítve, azt a megfelelő szakemberek végezték el, és bízok benne, hogy az itt lakóknak sok öröme lesz benne.
Mergl István: keményen dolgoztunk, hogy a falu szépüljön
– Erre a számunkra jelentős alkalomra az önkormányzatunk képviselőivel, és Takács-Csaba Erika kirendeltség vezetővel együtt érkeztünk, mivel a legutóbbi választások után, egy évvel ezelőtt kezdtük el a közös munkánkat. A lehetőségeinkhez mérten folyamatosan, keményen dolgozunk azért, hogy a mi falunk is szépüljön, és egyre élhetőbb helyet tudjunk adni a közösségünknek. Ez a szép esemény az egyik állomás az utunkon, amit a jövőben is sikeresen akarunk végigjárni.
Daruszentmiklós is fejlődik
Ragyogó napfényben jártuk be azokat az utcákat, Varga Gábor országgyűlési képviselővel és a település vezetőivel, amelyeket a Magyar Falu Program segítségével újítottak fel Dél-Fejér tizenöt településéhez hasonlóan Daruszentmiklóson is. A támogatói döntés értelmében a korábbi évek sikereit folytatva, összesen újabb kettőszáztizenöt millió forintot sikerül a térségben a fejlesztésre fordítani, Ebből a keretből nyerte el a sikeres pályázatával a munkálatokhoz szükséges forrást a település önkormányzata.
A fejlődés útján
„Sok kicsi, sokra megy” mondhatnánk az útfelújítás kapcsán is. Varga Gábortól a térség országgyűlési képviselőjétől ezt is hallottuk erről a témáról.
– Most Daruszentmiklósról beszélünk, de a környező települések is nagyon sok hozzáadott értékeket adnak ezekhez a jellemzően kis értékűnek mondott, de a falu életében, vagy az adott utca lakói szemében ezek óriási előrelépést jelentenek. Nyilvánvaló, hogy ez a 26 millió forint, amit a Magyar Falu Program keretében ide költöttünk, az Daruszentmiklós életében egy nagy eredmény. Az itt élő embereknek, az itteni közösségeknek ez óriási jelentőségű. Ráadásul ezt amikor itt egy kicsit körbejártunk és beszélgettünk az ott élőkkel, a gondos, féltő – óvó szavaikkal jelezték, hogy mennyire szeretnék a most elkészült kiváló utakat megőrizni, az példaértékű. Nagyon örülök ennek a fejlesztésnek, mert látszik, hogy nem csak megteremtettünk valamit, hanem erre az ott élők, fokozottan próbálnak figyelni, ahogy azt is, hogy akik ezeket az új utakat igénybe veszik méltányolják az erőfeszítésünket.
És a folytatás?
A jó öreg közmondások a mai életünkre is érvényesek, például azt mondjuk, hogy „evés közben jön meg az étvágy”. Valószínűleg a polgárok már most is látják, hogy mi lenne a számukra legfontosabb következő fejlesztés. Mikor valósulhatnak meg?
– Amikor jön egy kérés, ami találkozik az önkormányzatok terveivel és az adott pályázati lehetőségekkel, azokat én is támogatom. Daruszentmiklós életében például van jó néhány projekt, amit meg kéne valósítani. De mivel egy rendkívül dinamikus, a falu közbizalmát élvező polgármesterük van, azt gondolom, hogy sok olyan projekt van, amit megtudunk oldani.
A házigazda szemével
Rauf Norbert a település polgármestere érthető módon derűs izgalommal várta ezt az alkalmat, hogy a Varga Gáborral a térség országgyűlési képviselőjével és a testület tagjaival közösen bejárják az új útszakaszokat.
– Nagy örömünkre szolgált, hogy elnyertük ezt a pályázat adta lehetőséget. A mi életünkben ez az ötszáz méteres szakasz is a nagyon várt, és jelentős események közé sorolható. Az külön öröm, hogy ilyen jeles társasággal együtt láthattuk meg ezt az fejlesztésünket. Azt hiszem, hogy a kivitelező és a beruházó is elégedett lehet a projekttel. Mi autós emberekként tettük meg a próbautat és nagy örömünkre szolgáltak a látottak. Reméljük, hogy az erre járók is a magukénak fogják érezni a Vörösmarty és az Újtelep utca most felújított szakaszait és vigyáznak rá. Szerencsés volt találkozni az erre lakókkal, akik örültek a nagy változásnak, és a lehetőségükhöz képest vigyáznak is rá.