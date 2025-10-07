október 7., kedd

Megnyílt az M6-os autópálya utolsó szakasza – már Horvátországig vezet az út

Fejéren, Tolnán és Baranyán át immár egészen Horvátországig vezet az M6-os autópálya. Kedden megnyílt a Pélmonostor és a magyar határ közötti szakasz, amellyel a magyar és a horvát gyorsforgalmi hálózat végre összekapcsolódott.

Duol.hu

A fejlesztésnek köszönhetően Eszékről Budapestre kevesebb mint két óra alatt el lehet jutni, Pécsről pedig mindössze 50 perc alatt érhető el a horvát város - írta társlapunk, a bama.hu. Az új útvonal nemcsak Baranya és Tolna, hanem Fejér vármegye közlekedését is erősíti, hiszen az M6-os autópálya mostantól valóban nemzetközi összeköttetést biztosít Magyarország déli irányában.

M6-os autópálya
A magyar M6-os autópálya Horvátország felé vezető újonnan elkészült szakasza Lippó közelében
Fotó: MTI/Kacsúr Tamás

Megnyílt az M6-os autópálya utolsó hazai szakasza is

Megnyílt az M6-os autópálya horvát határig tartó szakasza, így mostantól közvetlenül összekapcsolódik a horvát A5-ös úttal. A nyitásra azért kellett várni, mert a horvát oldalon csak most fejezték be az építkezést. A magyar M6-os és a horvát A5-ös autópálya összekötése történelmi jelentőségű lépés, amely lezár egy évszázados, háborúk és megosztottság okozta korszakot – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter a Budapest és Eszék közötti autópálya utolsóként megépült szakaszainak átadó ünnepségén hétfőn.

„Ez a sztráda talán a legfontosabb része annak az európai vasúti-közúti közlekedési korridornak, amely tágabban a Balti- és a Fekete-tenger térségét, szűkebb értelemben azonban Közép-Európát köti össze a Balkánnal. Ha tetszik: a Dunát az Adriával”

 - hangsúlyozta a miniszter.

Az autópálya szakasz valóban járható már, erről videót és képgalériát is láthatnak itt.

Lázár János másik fontos bejelentése

A kivitelezés a koncessziós társaság feladata lesz, amely megkapta az összes szükséges engedélyt. Most következik a kiviteli terv, illetve az érintett területeknek felvásárlása, ezt is meg fogjuk csinálni. Tehát 2031-re a Dunaújváros-Kecskemét szakasznak száz százalékban kész kell lennie"

 – fogalmazott Lázár János az M8-as autópálya szűkebb pátriánkat érintő építésével kapcsolatban. Erről bővebben itt olvashatnak.

