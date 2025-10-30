Nyugodtan a volánnál: Teendők, ha levillog a rendőr

A gépjárművezetőnek mindig ébernek kell lennie, és folyamatosan figyelnie kell a körülötte zajló forgalmat minden irányban. Ha levillogott a rendőr, azonnal cselekedni kell a megfelelő módon, nyugodtan és szabályosan félreállva – írta társlapunk a baon.hu.

Levillogott a rendőr? Tudja meg, hogyan kell nyugodtan és biztonságosan félreállni, és mikor kell kiszállni.

Forrás: Forrás: police.hu

Mi tegyek, ha levillogott a rendőr?

A rendőr többféle módon jelezheti a megállást, a leggyakoribb, amikor levillog és hangjelzést ad a Preston-kürttel. Minden sofőrnek érdemes ismernie a rendőri megállítás teendőit, hogy biztonságosan és szabályosan reagálhasson: nyugodtan félre kell húzódni, lehúzott ablakkal várni a rendőrt, és csak a hatóság kérésére kiszállni az autóból. A rendőrautó általában a megállított jármű mögött marad, ami biztonságosabb és csökkenti a balesetveszélyt. A rendőrautó elhelyezkedése tehát a sofőr védelmét szolgálja.

Teljes cikk itt olvasható.

Folyamatosak a rendőri ellenőrzések

Nemrég számoltunk be arról, hogy a közlekedésbiztonság kiemelten fontos, ezért a rendőrség fokozott ellenőrzéseket tart az utakon. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság legfrissebb adatai szerint a 43. héten több mint ezer gyorshajtót mértek be. Az ellenőrzések célja a balesetek megelőzése, de az eredmények azt mutatják, hogy sokan még mindig figyelmen kívül hagyják az alapvető közlekedési szabályokat.