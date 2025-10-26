Újdonság! Lengyel áruk vására

A vásártérre belépve a szokásos forgatag várt minket. A büfék, a kürtőskalácsos, a zöldséges és a füstölt áruk standja most is megtalálható volt. Azután kipakolták a portékájukat a ruhaneművel, szerszámokkal, edényekkel kereskedők is, és ott voltak a lengyel élelmiszerek.

A lengyel élelmiszerek között szárított füstölt halat is találhattunk

Fotó: Agárdy Csaba

Lengyel élelmiszerek Katowicéből

De hogy is van ez? Egyszer csak feltűnt egy élelmiszereket kínáló stand, ami nem is annyira stand, mint egy mozgó élelmiszerbolt. (Kisebb üzletek is működnek Dunaújvárosban, mint amekkora helyet a lengyel élelmiszerek elfoglaltak.) Édességek, konzervek, szószok, szalámik, sajtok, szárított gombák, szárított füstölt halak, hogy csak néhány példát említsünk a kínálatból. Volt is sürgés-forgás a lengyel "piac" körül. Az áruk tulajdonosa, Toldi Zoltán elmondta, először árulnak a dunaújvárosi vásárban, az árucikkeket Katowicében és környékén szerzik be. Úgy érzi, a dunaújvárosi bemutatkozásuk jól sikerült, és tervezik, hogy péntekenként a piacon is kipakolják a termékeiket.