1 órája
Újdonság! Lengyel áruk vására
Két hetente rendeznek Dunaújvárosban kirakodó vásárt. Vasárnap megint eljött az ideje. A megszokott áruk között találtuk meg a lengyel élelmiszerek "kirendeltségét".
A lengyelek már a vásárban vannak
Fotó: Agárdy Csaba
A vásártérre belépve a szokásos forgatag várt minket. A büfék, a kürtőskalácsos, a zöldséges és a füstölt áruk standja most is megtalálható volt. Azután kipakolták a portékájukat a ruhaneművel, szerszámokkal, edényekkel kereskedők is, és ott voltak a lengyel élelmiszerek.
Lengyel élelmiszerek Katowicéből
De hogy is van ez? Egyszer csak feltűnt egy élelmiszereket kínáló stand, ami nem is annyira stand, mint egy mozgó élelmiszerbolt. (Kisebb üzletek is működnek Dunaújvárosban, mint amekkora helyet a lengyel élelmiszerek elfoglaltak.) Édességek, konzervek, szószok, szalámik, sajtok, szárított gombák, szárított füstölt halak, hogy csak néhány példát említsünk a kínálatból. Volt is sürgés-forgás a lengyel "piac" körül. Az áruk tulajdonosa, Toldi Zoltán elmondta, először árulnak a dunaújvárosi vásárban, az árucikkeket Katowicében és környékén szerzik be. Úgy érzi, a dunaújvárosi bemutatkozásuk jól sikerült, és tervezik, hogy péntekenként a piacon is kipakolják a termékeiket.
Lengyel élelmiszerek a vásárbanFotók: Agárdy Csaba
Két hét múlva újra találkozunk (képgalériával, videóval)
