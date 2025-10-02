Új típusú lélegeztetőgépet kapott a dunaújvárosi kórház gyermekosztálya

Az új, non-invazív légzéstámogató eszköz hozzájárul a dunaújvárosi kórház legfiatalabb betegeinek korszerű, kíméletes és hatékony légzéstámogatásához, elősegítve a gyorsabb gyógyulást és a komplikációk megelőzését. A közel hatmillió forintba kerülő lélegeztető gép beszerzése alapítványi támogatásból volt lehetséges. A kórházat segítő „Az emberek egészségéért” Alapítvány vett részt a Pro Filii Alapítvány pályázatán. A lélegeztetőgép a legfiatalabb betegeket légzését támogatja kímélő módon. Mint dr. Bartók Miklós, a Szent Pantaleon Kórház gyermekosztály osztályvezető főorvosa a csütörtöki ünnepélyes átadón elmondta, hogy azt az időszakot szeretnék a kisbetegek számára kényelmesebbé és biztonságosabbá tenni, ameddig a Peter Cerny Alapítvány ki nem érkezik a helyszínre, és szakkórházi kezelésre nem szállítja a kisbetegeket. De nagy segítség a berendezés az érett babák átmeneti légzésproblémáinak megoldására is.

A kórház alapítványa szerezte be a korszerű lélegeztetőgépet, ami támogatja a kicsik légzését - ezt adták át csütörtökön az intézményben

Mi is az a non invazív lélegeztetés?

A non invazív lélegeztetés (NIV) olyan gépi légzéstámogatás, amely nem igényel légcsőbe vezetett műanyag csövet (intubáció), ehelyett maszkon keresztül biztosít légzéstámogatást a betegnek, segítve a légzését anélkül, hogy beavatkozna a légutakba.

Ez a módszer a beteg kényelmét szolgálja, elkerülve a kontrollált belégzés és légzés során fellépő kockázatokat.

Kisbabák légzését segíti az új lélegeztetőgép

Az új eszköz hozzájárul a kórház legfiatalabb betegeinek korszerű, kíméletes és hatékony légzéstámogatásához, elősegítve a gyorsabb gyógyulást és a komplikációk megelőzését.

Dr. Szilágyi Örs, a kórház főigazgatója elmondta, hogy ez nagy előre lépés a kórházban, hiszen ezzel a légzéspoblémákkal küzdő babáknak nem kell csövet dugni a torkukon: