1 órája
Új típusú lélegeztetőgépet kapott a dunaújvárosi kórház gyermekosztálya
A korszerű terápiás vagy életmentő eszközök beszerzése nagyon fontos a dunaújvárosi kórházban. Most új, non-invazív lélegeztető, légzéstámogató eszközt kapott a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztálya.
Az új, non-invazív légzéstámogató eszköz hozzájárul a dunaújvárosi kórház legfiatalabb betegeinek korszerű, kíméletes és hatékony légzéstámogatásához, elősegítve a gyorsabb gyógyulást és a komplikációk megelőzését. A közel hatmillió forintba kerülő lélegeztető gép beszerzése alapítványi támogatásból volt lehetséges. A kórházat segítő „Az emberek egészségéért” Alapítvány vett részt a Pro Filii Alapítvány pályázatán. A lélegeztetőgép a legfiatalabb betegeket légzését támogatja kímélő módon. Mint dr. Bartók Miklós, a Szent Pantaleon Kórház gyermekosztály osztályvezető főorvosa a csütörtöki ünnepélyes átadón elmondta, hogy azt az időszakot szeretnék a kisbetegek számára kényelmesebbé és biztonságosabbá tenni, ameddig a Peter Cerny Alapítvány ki nem érkezik a helyszínre, és szakkórházi kezelésre nem szállítja a kisbetegeket. De nagy segítség a berendezés az érett babák átmeneti légzésproblémáinak megoldására is.
Mi is az a non invazív lélegeztetés?
- A non invazív lélegeztetés (NIV) olyan gépi légzéstámogatás, amely nem igényel légcsőbe vezetett műanyag csövet (intubáció), ehelyett maszkon keresztül biztosít légzéstámogatást a betegnek, segítve a légzését anélkül, hogy beavatkozna a légutakba.
- Ez a módszer a beteg kényelmét szolgálja, elkerülve a kontrollált belégzés és légzés során fellépő kockázatokat.
Kisbabák légzését segíti az új lélegeztetőgép
Az új eszköz hozzájárul a kórház legfiatalabb betegeinek korszerű, kíméletes és hatékony légzéstámogatásához, elősegítve a gyorsabb gyógyulást és a komplikációk megelőzését.
Dr. Szilágyi Örs, a kórház főigazgatója elmondta, hogy ez nagy előre lépés a kórházban, hiszen ezzel a légzéspoblémákkal küzdő babáknak nem kell csövet dugni a torkukon:
Alapvetően nem a mi feladatunk lenne az ilyen eseteket ellátni, de a sürgősségi szinten ez a feladat bármikor előfordulhat.
A Pro Filii Alapítványról
A Pro Filii Alapítványt a Mészáros Csoport azzal a szándékkal hívta életre 2021. év végén, hogy az elmúlt években tanúsított társadalmi felelősségvállalását a támogatást igénylők számára is tervezhetőbbé, a segítségnyújtást pedig hatékonyabbá tegye.
A cégcsoport a magyar gazdaság meghatározó szereplőjeként felelősséget érez a társadalom kiszolgáltatott rétegei, azon belül is elsősorban a gyermekek és családjaik iránt. Az elmúlt évek során a cégcsoport nevéhez fűződnek olyan országos hírnévre szert tett jótékonysági akciók, mint nagycsaládosok nyári üdültetése, vagy a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan a legrászorultabbaknak eljuttatott élelmiszercsomagok. Ez az adomány mértékét tekintve a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb magán élelmiszeradománya.
A Pro Filii Alapítvány célja ezzel összhangban olyan civil és nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek támogatása, amelyek hozzájárulnak a Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához. Az alapítvány olyan, elektronikus pályázati rendszeren keresztül benyújtott pályázatokat támogat, amelyek segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javulását, emelik hazánk szellemi-, művészeti-, kulturális- és sportéletének színvonalát.