Új típusú lélegeztetőgépet kapott a dunaújvárosi kórház gyermekosztálya

Címkék#kisbaba#Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Csecsemő-és Gyermekosztály#invazív#kórházban#intubáció#Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet

A korszerű terápiás vagy életmentő eszközök beszerzése nagyon fontos a dunaújvárosi kórházban. Most új, non-invazív lélegeztető, légzéstámogató eszközt kapott a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztálya.

Fekete Györgyi

Az új, non-invazív légzéstámogató eszköz hozzájárul a dunaújvárosi kórház legfiatalabb betegeinek korszerű, kíméletes és hatékony légzéstámogatásához, elősegítve a gyorsabb gyógyulást és a komplikációk megelőzését. A közel hatmillió forintba kerülő lélegeztető gép beszerzése alapítványi támogatásból volt lehetséges. A kórházat segítő „Az emberek egészségéért” Alapítvány vett részt a Pro Filii Alapítvány pályázatán. A lélegeztetőgép a legfiatalabb betegeket légzését támogatja kímélő módon. Mint dr. Bartók Miklós, a Szent Pantaleon Kórház gyermekosztály osztályvezető főorvosa a csütörtöki ünnepélyes átadón elmondta, hogy azt az időszakot szeretnék a kisbetegek számára kényelmesebbé és biztonságosabbá tenni, ameddig a Peter Cerny Alapítvány ki nem érkezik a helyszínre, és szakkórházi kezelésre nem szállítja a kisbetegeket. De nagy segítség a berendezés az érett babák átmeneti légzésproblémáinak megoldására is. 

lélegeztetőgép
A kórház alapítványa szerezte be a korszerű lélegeztetőgépet, ami támogatja a kicsik légzését - ezt adták át csütörtökön az intézményben
Fotó: FGy

Mi is az a non invazív lélegeztetés?

  • A non invazív lélegeztetés (NIV) olyan gépi légzéstámogatás, amely nem igényel légcsőbe vezetett műanyag csövet (intubáció), ehelyett maszkon keresztül biztosít légzéstámogatást a betegnek, segítve a légzését anélkül, hogy beavatkozna a légutakba.
  •  Ez a módszer a beteg kényelmét szolgálja, elkerülve a kontrollált belégzés és légzés során fellépő kockázatokat. 

Kisbabák légzését segíti az új lélegeztetőgép 

Az új eszköz hozzájárul a kórház legfiatalabb betegeinek korszerű, kíméletes és hatékony légzéstámogatásához, elősegítve a gyorsabb gyógyulást és a komplikációk megelőzését.

Dr. Szilágyi Örs, a kórház főigazgatója elmondta, hogy ez nagy előre lépés a kórházban, hiszen ezzel a légzéspoblémákkal küzdő babáknak nem kell csövet dugni a torkukon:

Alapvetően nem a mi feladatunk lenne az ilyen eseteket ellátni, de a sürgősségi szinten ez a feladat bármikor előfordulhat.

A Pro Filii Alapítványról

A Pro Filii Alapítványt a Mészáros Csoport azzal a szándékkal hívta életre 2021. év végén, hogy az elmúlt években tanúsított társadalmi felelősségvállalását a támogatást igénylők számára is tervezhetőbbé, a segítségnyújtást pedig hatékonyabbá tegye. 

A cégcsoport a magyar gazdaság meghatározó szereplőjeként felelősséget érez a társadalom kiszolgáltatott rétegei, azon belül is elsősorban a gyermekek és családjaik iránt. Az elmúlt évek során a cégcsoport nevéhez fűződnek olyan országos hírnévre szert tett jótékonysági akciók, mint nagycsaládosok nyári üdültetése, vagy a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan a legrászorultabbaknak eljuttatott élelmiszercsomagok. Ez az adomány mértékét tekintve a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb magán élelmiszeradománya. 

A Pro Filii Alapítvány célja ezzel összhangban olyan civil és nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek támogatása, amelyek hozzájárulnak a Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához. Az alapítvány olyan, elektronikus pályázati rendszeren keresztül benyújtott pályázatokat támogat, amelyek segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javulását, emelik hazánk szellemi-, művészeti-, kulturális- és sportéletének színvonalát.

 

