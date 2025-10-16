1 órája
Lejtmenetbe kapcsoltak az üzemanyagárak
Péntektől csökkennek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, ami várhatóan a kútárakban is megjelenik. A magyar autósok ismét érezni fogják a gázolaj árváltozás és a benzinár-változás hatásait.
Változás a kutakon. A benzinárváltozás nemcsak a hétköznapi autósokat érinti
Fotó: Archív / MW
A gázolaj árváltozás legfrissebb fejleményeiről a holtankoljak.hu számolt be. 2025. október 7-én, pénteken változnak az üzemanyagárak: a 95-ös benzin bruttó 2 forinttal, míg a gázolaj bruttó 3 forinttal lesz olcsóbb a nagykereskedelemben. A csökkentés a kutakon is érezhető lesz, így mindkét üzemanyag ára mérséklődik.
Gázolaj árváltozás, benzinár-változás
A legutóbbi csökkenés után a 95-ös benzin átlagára jelenleg 581 Ft/liter, míg a gázolajé 586 Ft/liter. A most bejelentett csökkentés következtében péntekre a gázolaj és a benzin átlagára is csökkenhet, így az autósok kisebb mértékű könnyebbségre számíthatnak a tankolásnál.
A legfrissebb hazai üzemanyagárakról és azok alakulásáról érdemes folyamatosan tájékozódni a holtankoljak.hu oldalon, ahol településre lebontva is megtekinthetők az aktuális töltőállomási árak.