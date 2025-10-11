Hétköznapok Dunaújvárosban – Mennyire ismeri a város igazi arcát?

október 11., szombat

Dunaújváros nem csak egy név a térképen, hanem élő, mozgalmas város tele helyi történetekkel. Ez a kvíz segítséget nyújt, hogy felidézze a város hétköznapi pillanatait és ikonikus helyszíneit. Tudja meg, mennyire van otthon a terek, parkok, szobrok világában!

Duol.hu

Dunaújváros minden sarkában ott lapul egy emlék: egy régi mozaik a falon, egy szökőkút, ahol gyerekként futkároztunk, vagy egy pad a Duna-parton, ahonnan annyiszor néztük a naplementét. Sokszor észre sem vesszük, mennyi apró történet, helyi legenda és jellegzetes pillanat vesz körül bennünket nap mint nap. Ez a kvíz azoknak szól, akik szeretik Dunaújvárost — akár itt születtek, akár csak pár éve élnek itt, vagy egyszerűen kötődnek ehhez a különleges városhoz.

kvíz
Ez a kvíz arra vár, hogy kiderítse, mennyire ismeri a város hétköznapjait.

A kérdések a mindennapokból merítenek: buszmegállók, terek, piac, sportélet, szobrok és fesztiválok… azok a helyek és élmények, amik összekötik a helyieket, és amiktől Dunaújváros igazi várossá válik, nem csak egy név lesz a térképen.

Töltsön el pár percet ezzel a városi kalandozással — nosztalgiázzon, nevessen, és közben fedezze fel újra, milyen sokszínű és szerethető hely Dunaújváros a hétköznapokban is.

Következzen a kvíz

1.
Hol található a város legnagyobb szökőkútja?
2.
Melyik ikonikus helyszínre fut be a legtöbb helyi buszjárat?
3.
Melyik dunaújvárosi helyszínről nyílik a legszebb kilátás a Dunára?
4.
Milyen anyagból készült a legtöbb köztéri szobor, ami utal Dunaújváros ipari múltjára?
5.
Melyik rendezvény vonzza össze a legtöbb embert nyáron a Duna-parton?
6.
Hol áll Dunaújváros legnagyobb temploma?
7.
Mi volt Dunaújváros neve az 1950-es évek elején?
8.
Hol található az Intercisa Múzeum, ahol a város római kori múltját is bemutatják?
9.
Mi a neve a városi sportcsarnoknak, ahol a női kézilabda csapat játszik?
10.
Melyik dunaújvárosi esemény kapcsolódik az adventi időszakhoz?

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
