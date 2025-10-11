Hétköznapok Dunaújvárosban – Mennyire ismeri a város igazi arcát?

Dunaújváros minden sarkában ott lapul egy emlék: egy régi mozaik a falon, egy szökőkút, ahol gyerekként futkároztunk, vagy egy pad a Duna-parton, ahonnan annyiszor néztük a naplementét. Sokszor észre sem vesszük, mennyi apró történet, helyi legenda és jellegzetes pillanat vesz körül bennünket nap mint nap. Ez a kvíz azoknak szól, akik szeretik Dunaújvárost — akár itt születtek, akár csak pár éve élnek itt, vagy egyszerűen kötődnek ehhez a különleges városhoz.

Ez a kvíz arra vár, hogy kiderítse, mennyire ismeri a város hétköznapjait.

A kérdések a mindennapokból merítenek: buszmegállók, terek, piac, sportélet, szobrok és fesztiválok… azok a helyek és élmények, amik összekötik a helyieket, és amiktől Dunaújváros igazi várossá válik, nem csak egy név lesz a térképen.

Töltsön el pár percet ezzel a városi kalandozással — nosztalgiázzon, nevessen, és közben fedezze fel újra, milyen sokszínű és szerethető hely Dunaújváros a hétköznapokban is.

Következzen a kvíz