2 órája
Hétköznapok Dunaújvárosban – Mennyire ismeri a város igazi arcát?
Dunaújváros nem csak egy név a térképen, hanem élő, mozgalmas város tele helyi történetekkel. Ez a kvíz segítséget nyújt, hogy felidézze a város hétköznapi pillanatait és ikonikus helyszíneit. Tudja meg, mennyire van otthon a terek, parkok, szobrok világában!
Dunaújváros minden sarkában ott lapul egy emlék: egy régi mozaik a falon, egy szökőkút, ahol gyerekként futkároztunk, vagy egy pad a Duna-parton, ahonnan annyiszor néztük a naplementét. Sokszor észre sem vesszük, mennyi apró történet, helyi legenda és jellegzetes pillanat vesz körül bennünket nap mint nap. Ez a kvíz azoknak szól, akik szeretik Dunaújvárost — akár itt születtek, akár csak pár éve élnek itt, vagy egyszerűen kötődnek ehhez a különleges városhoz.
A kérdések a mindennapokból merítenek: buszmegállók, terek, piac, sportélet, szobrok és fesztiválok… azok a helyek és élmények, amik összekötik a helyieket, és amiktől Dunaújváros igazi várossá válik, nem csak egy név lesz a térképen.
Töltsön el pár percet ezzel a városi kalandozással — nosztalgiázzon, nevessen, és közben fedezze fel újra, milyen sokszínű és szerethető hely Dunaújváros a hétköznapokban is.
Következzen a kvíz
