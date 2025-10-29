október 29., szerda

Dunaföldvár

2 órája

Így lett Kucsera Gábor a nap hőse - videóval

Címkék#Beszédes József Általános Iskola#Kucsera Gábor#Fradi

A Fradi MVM Suli Program a klub egyik legfontosabb társadalmi akciója. A hihetetlenül lelkessé váló gyermektömegeket megmozgató országjárásuk egyik állomása Dunaföldváron a Holler Sportcsarnokban volt. Kucsera Gábor volt a meglepetés vendég.

Balogh Tamás
Így lett Kucsera Gábor a nap hőse - videóval

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

A Beszédes József Általános Iskola vezetése benevezett ebbe a programsorozatba, és elnyerték a lehetőséget arra, hogy zászlajuk alatt kivonuló több, mint hatszáz gyermek személyesen találkozhasson a Fradi egyik ikonjával, Kucsera Gáborral, a kétszeres világbajnok kajakossal és a Varga Balázzsal a fiatal NB I-es labdarúgóval. Ráadásul együtt ünnepelték a Fradi MVM Suli Program 10. születésnapját.

Kucsera Gábor
Kucsera Gábor a rajongók körében
Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

A Fradi MVM Projekt szervezője

Németh Kornél elhivatottan és látható módon hatalmas rutinnal állt a több mint hatszáz általános iskolás elé, hogy aztán közerővel, és valami viselhető praktikával (még a Zöld Sas színre lépése) az Üllői úti stadion hangulatát idézték meg. Talán jobban figyeltek a gyermekek, mint az osztálytermekben

– Bízok abban, hogy sikert értünk el, Két kiváló sportoló látogatott el ide a gyermekekhez: a Korábbi kajakosunk, a Világ és Európa bajnok Kucsera Gábor, aki jelenleg a szakosztályunk vezetője. Illetve Nagy Barnabás, aki vasárnap az Újpest ellen gólpasszt adott. Nem mintha a tanárnőknek és a tanár uraknak ne lenne kellő tekintélye, hogy megragadják a tanulóik figyelmét, de ez a két előadó is biztosan megfogta őket. Talán tudnak érdekességeket mondani nekik a kitartásról, kemény munkáról, az iskola és a sport összehangolásáról, és ezért is nagyon figyeltek rájuk. A Fradi népszerűségét a jó cél érdekében igyekeztük kihasználni.

Nagy volt az érdeklődés
Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

– Érezted a Fradi Varázst ezeken a kisvárosi gyermekeken?
– Többen Fradi címeres felsőben voltak és ez egy nagyon örömteli dolog a számunkra. Akármerre járunk az országban, hetente szoktunk ellátogatni Nyíregyházától- Zalaegerszegig, illetve Soprontól Debrecenig bezárólag. Nincs meghatározva, illetve nem teszünk különbséget közöttük, akármelyik településre is megyünk. Mindig örömmel látjuk, hogy a Fradi milyen népszerű és azt is, hogy milyen szeretettel hívnak. És hasonlót tapasztalhatunk a határainkon kívül is, ahol magyar lakta település van.

– Most ünnepeljük a program 10. születésnapját?
– Pontosan itt, Dunaföldváron! Eddig több, mint 230 intézménybe látogattunk el. Közöttük jó pár erdélyi és felvidéki helyszínt is fölsorolhatnánk. 

– Elégedetten mész haza?
– Boldogan megyek haza. Az elégedettséget akkor fogjuk érezni, ha viszont látjuk a dunaföldvári gyermekeket, mert hogy kaptak meghívást a részünkről egy mérkőzésünkre. Továbbá akkor is, ha majd az igazgatónő fölhívjon és azt mondja, hogy sokan kaptak kedvet a sportoláshoz. És, ha ezek a visszajelzések megérkeznek, akkor sokszorosan elégedett leszek. A kérdésedre most úgy válaszolnék, hogy látva a sok csillogó szemeket, boldogan és mosolygósan megyünk haza. 

Kucsera Gábor
Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

Kucsera Gábor, akár egy tanár úr

Kucsera Gábort is szeretve és tisztelve fogadták a gyermekek: Szinte látni vélték a nyakában a sikerei emlékeit, a díszes aranyérmeket! Aztán hamar rájöttek, hogy vele is ugyanolyan lazán, de persze tisztelve lehet beszélgetni, mint Barnival a mai kor labdarúgójával! Már túl a századik autogramoon fértem mellé, hogy szót válthassunk. 

– Gondoltad volna, hogy ma ekkora feladat vár rád?
– Nem gondoltam, hogy ennyi autogramot és fotót kell majd csinálni, de azt gondolom, hogy ez mindenkinek jól esik, tehát ezért nem fárasztó. Ez egy hálás szerep.

– Ez egy hatalmas szeretet jelképe is lehet!?
– Igen, ez tényleg az lehet. A tapasztalatom pedig tényleg az, hogy a gyermekeket nem szokták érdekelni az ilyen előadások, és unatkozva ülik végig őket, de láthatod, hogy a Fradi szeretet mindennél többet ér. 

– Azért az sem mindennapi dolog, hogy egy ilyen igazi ikon, mint te, idejön hozzájuk!
– Érzem azt, hogy szeretnek az emberek és remélem, hogy tudják, hogy milyen eredményeket értem el és azzal szolgáltam rá erre. Nem szoktam ezt naponta érezni, hogy aztán egyszerre csak a fejembe szálljon. 

A dedikált mez
Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

– Leültél a legkisebbek közé. Milyen helyed volt ott?
– Fantasztikus, mert nekem is van kettő ilyen „legkisebb”! (mondta nevetve) Három gyermekem van, egy hét és egy négy éves a „legkisebb”. Táboroztatok is és ott is nagyon sok a kisgyermek, ahogy a Fradi Vízi Telepen is, és ők közösen fiatalon tartanak. Nagyon szeretek köztük lenni. 

– Dunaföldváron is van egy nagyon kedvelt vízi sport telep. Csináljunk kedvet hozzá: kinek valók a kajak, a kenu és a többi vízi sportág?
– Bárkinek, aki szereti a kihívásokat, a víz közelségét, a természetben lenni és nyaranként nagyokat fürdeni!

– Kell-e félteni a szülőknek ezektől a szakágaktól a gyermekeket?
– Szerintem abszolút nem kell félteni tőlük a gyermekeket! Sőt én azt szoktam mondani a szülőknek a megbeszéléseken, hogy „túlféltik„ őket. Egy kicsit szabadjára kellene engedni őket, hogy nyíljon ki előttük a világ és ismerjék meg ők is azt! Máskülönben a talpraesettség és a problémamegoldó képesség megszerzése elmarad, és majd ott fognak állni 18 éves korukban is még mindig az lesz a megoldás, hogy „anya-anya!”. 

– Komoly pozíciót töltesz be, de nem hiányoznak a versenyek?

– A versenyek, a drukk, a különböző szituációk máig hiányoznak, az edzések már nagyon nem. A gyermekem révén (Beni is kajakozik, nyeri a versenyeket és hozza a dobogós helyezéseket) megtanultam, hogy milyen fontosak azok a régi érzések, és azokat a gyermeksportolók révén is érzem. Már nem kajakozok, de evezni szoktam. A nagy feszültséget és a nyüzsit azzal szoktam levezetni a vízen.

A főszereplők
Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

– Szerencsés alkat vagy, még mindig kiállhatsz egy sportruházatban! Nem fogsz beégni! A kemény tréningek, vagy a szerencsés gének miatt?

– Nem ilyenek a génjeim, hanem odafigyelek magamra. Nekem is voltak olyan időszakaim, hogy elhagytam magamat, eltunyultam, s az meg is látszott. Ezt a posztot komolyan veszem, tényleg azt gondolom, hogy egy szakosztályvezető nézzen ki úgy, ahogy kell: sportosan, és sportoljon is, és hát a gyermekeim állandóan csesztetnek: „Mi van apa? Milyen dagadt vagy!”- idézte föl nevetve.

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
