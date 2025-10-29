Így lett Kucsera Gábor a nap hőse - videóval

A Beszédes József Általános Iskola vezetése benevezett ebbe a programsorozatba, és elnyerték a lehetőséget arra, hogy zászlajuk alatt kivonuló több, mint hatszáz gyermek személyesen találkozhasson a Fradi egyik ikonjával, Kucsera Gáborral, a kétszeres világbajnok kajakossal és a Varga Balázzsal a fiatal NB I-es labdarúgóval. Ráadásul együtt ünnepelték a Fradi MVM Suli Program 10. születésnapját.

Kucsera Gábor a rajongók körében

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

A Fradi MVM Projekt szervezője

Németh Kornél elhivatottan és látható módon hatalmas rutinnal állt a több mint hatszáz általános iskolás elé, hogy aztán közerővel, és valami viselhető praktikával (még a Zöld Sas színre lépése) az Üllői úti stadion hangulatát idézték meg. Talán jobban figyeltek a gyermekek, mint az osztálytermekben

– Bízok abban, hogy sikert értünk el, Két kiváló sportoló látogatott el ide a gyermekekhez: a Korábbi kajakosunk, a Világ és Európa bajnok Kucsera Gábor, aki jelenleg a szakosztályunk vezetője. Illetve Nagy Barnabás, aki vasárnap az Újpest ellen gólpasszt adott. Nem mintha a tanárnőknek és a tanár uraknak ne lenne kellő tekintélye, hogy megragadják a tanulóik figyelmét, de ez a két előadó is biztosan megfogta őket. Talán tudnak érdekességeket mondani nekik a kitartásról, kemény munkáról, az iskola és a sport összehangolásáról, és ezért is nagyon figyeltek rájuk. A Fradi népszerűségét a jó cél érdekében igyekeztük kihasználni.

Nagy volt az érdeklődés

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

– Érezted a Fradi Varázst ezeken a kisvárosi gyermekeken?

– Többen Fradi címeres felsőben voltak és ez egy nagyon örömteli dolog a számunkra. Akármerre járunk az országban, hetente szoktunk ellátogatni Nyíregyházától- Zalaegerszegig, illetve Soprontól Debrecenig bezárólag. Nincs meghatározva, illetve nem teszünk különbséget közöttük, akármelyik településre is megyünk. Mindig örömmel látjuk, hogy a Fradi milyen népszerű és azt is, hogy milyen szeretettel hívnak. És hasonlót tapasztalhatunk a határainkon kívül is, ahol magyar lakta település van.

– Most ünnepeljük a program 10. születésnapját?

– Pontosan itt, Dunaföldváron! Eddig több, mint 230 intézménybe látogattunk el. Közöttük jó pár erdélyi és felvidéki helyszínt is fölsorolhatnánk.