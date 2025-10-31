Még sincs hiány krizantémból! (videóval és képgalériával)

Október végén és november elején talál gazdára a hazai krizantémtermés döntő többsége. Idén az átlagosnál kevesebb, mintegy 14 millió szál krizantémot termeltek a magyarországi kertészetekben. Ebből kiindulva került a köztudatba, hogy gondok lehetnek a krizantémellátással, hiány keletkezhet mindenszentek előtt.

A paicon többen voltak azok, akik krizantémot árultak, mint akik nem

Fotó: Agárdy Csaba

Tizennégy millió krizantém

Hogy a 14 millió szál kevés-e, avagy megfelelő az ország ellátására, azt mi megítélni nem tudjuk, de hogy a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon tisztességes a felhozatal, az bizonyos. Több krizantémárust is megszólaltattunk az ügyben, és mindenki tőlünk hallott arról először, hogy ellátási gondok lehetnek. Ezután mi mást is tehettünk, nyakunkba vettük a piacot, és megvizslattuk a krizantémokat. Első benyomás, hogy nem olcsó mulatság krizantémot vásárolni. Az első stand amelyikbe belebotlottunk 2500 és 6500 forintért között kínált egy csokrot, száláért pedig 600 forintot kért a kereskedő. A szomszédos árus termelői krizantémként hirdette magát, nála 500 forintba került egy szál. Igaz, 200-ért is kaphattunk, de az olyan is volt. Készítenek krizantémból koszorút is, annak ára 5500 forint. De nemcsak elő virágot, hanem műanyagot is vásárolhatunk 800 forinttól 1500 forintig kell a zsebünkbe nyúlni egy-egy szálért. Ami a lényeg: a krizantémhiány vaklárma volt.