Krasznahorkai László kapta az idei irodalmi Nobel-díjat

Krasznahorkai László, 1954-ben Gyulán született író, a kortárs magyar próza egyik legjelentősebb alakja. Pályáját 1977-ben kezdte, világhírűvé a Sátántangó és Az ellenállás melankóliája című műveivel vált, melyeket Tarr Béla filmrendezővel is feldolgozott. Műveit gyakran nevezik „mágikus realizmusnak” vagy „vízionárius prózának”, stílusát Kafka, Márquez és Bernhard világához hasonlítják. Számos nemzetközi díjjal ismerték el, köztük a Kossuth- és a Nemzetközi Man Booker-díjjal. Legutóbbi regénye, a Zsömle odavan 2024 elején jelent meg, novemberben új műve, A magyar nemzet biztonsága kerül a könyvesboltokba.

