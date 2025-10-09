október 9., csütörtök

Dénes névnap

15°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Friss hír

52 perce

Krasznahorkai László kapta az idei irodalmi Nobel-díjat

Címkék#Nobel-díj#Svéd Akadémia#Krasznahorkai László

A Svéd Akadémia csütörtöki stockholmi bejelentése szerint idén Krasznahorkai László magyar író kapta az irodalmi Nobel-díjat. A 2002-ben kitüntetett Kertész Imre után második alkalommal nyerte el magyar író az irodalmi Nobel-díjat.

Duol.hu
Krasznahorkai László kapta az idei irodalmi Nobel-díjat

Krasznahorkai László, 1954-ben Gyulán született író, a kortárs magyar próza egyik legjelentősebb alakja. Pályáját 1977-ben kezdte, világhírűvé a Sátántangó és Az ellenállás melankóliája című műveivel vált, melyeket Tarr Béla filmrendezővel is feldolgozott. Műveit gyakran nevezik „mágikus realizmusnak” vagy „vízionárius prózának”, stílusát Kafka, Márquez és Bernhard világához hasonlítják. Számos nemzetközi díjjal ismerték el, köztük a Kossuth- és a Nemzetközi Man Booker-díjjal. Legutóbbi regénye, a Zsömle odavan 2024 elején jelent meg, novemberben új műve, A magyar nemzet biztonsága kerül a könyvesboltokba.

Krasznahorkai László korábban Dunaújvárosban is vendégeskedett. Erről bővebben itt olvashatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu