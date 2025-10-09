Krasznahorkai László kapta az idei irodalmi Nobel-díjat

A szerzőnek a díjat látnoki erejű életművéért ítélték oda, amely az apokaliptikus terror közepette megerősíti a művészet erejét - mondta el Mats Malm, a Svéd Akadémia titkára, aki beszámolt arról is, hogy a bejelentés előtt sikerült telefonon elérnie az éppen Frankfurtban tartózkodó Krasznahorkai Lászlót. "Krasznahorkai László a Kafkától Thomas Bernhardig nyúló, az abszurdizmus és a groteszk túlzás által jellemzett közép-európai hagyomány nagyszerű epikus írója. De több is rejlik benne: keleti hatások is megmutatkoznak műveiben, amelyek hangvétele szemlélődőbb, finoman hangolt" - méltatta közleményében a Svéd Akadémia. A 71 éves magyar író a díjjal 11 millió svéd koronát (388 millió forintnyi összeget) kap. A díjat hagyományosan december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át.

Krasznahorkai László, 1954-ben Gyulán született író, a kortárs magyar próza egyik legjelentősebb alakja. Pályáját 1977-ben kezdte, világhírűvé a Sátántangó és Az ellenállás melankóliája című műveivel vált, melyeket Tarr Béla filmrendezővel is feldolgozott. Műveit gyakran nevezik „mágikus realizmusnak” vagy „vízionárius prózának”, stílusát Kafka, Márquez és Bernhard világához hasonlítják. Számos nemzetközi díjjal ismerték el, köztük a Kossuth- és a Nemzetközi Man Booker-díjjal. Legutóbbi regénye, a Zsömle odavan 2024 elején jelent meg, novemberben új műve, A magyar nemzet biztonsága kerül a könyvesboltokba.

