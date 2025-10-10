15 perce
Amikor friss Nobel-díjas írónk fizetett azért, hogy a dunaújvárosi KMI-ben lehet
Magyar író nyerte el a világ legnagyobb irodalmi elismerését, az irodalmi Nobel-díjat. Krasznahorkai László korábban többször is megfordult Dunaújvárosban, akinek ezen látogatásait idéztük fel.
A Svéd Akadémia csütörtöki stockholmi bejelentése szerint idén Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat. A 2002-ben kitüntetett Kertész Imre után második alkalommal nyerte el magyar író ezt az elismerést, ami óriási siker. Büszkeséggel mondhatjuk, hazánk legújabb kitüntetettje nem egyszer járt Dunaújvárosban, kiállításmegnyitókon vagy éppen beszélgetéseken vett részt. Most ezeket gyűjtöttük össze az archívumok segítségével.
Krasznahorkai László dunaújvárosi látogatásai
Az Arcanum digitális adatbázisa alapján az első cikk 1990-ből származik, amikor a Dunaújvárosi Hírlap rövidhírei között szerepelt, hogy Odúzz címmel Felugossy László neorajzbaki kiállításának megnyitójára kerül sor 1990. március 3-án, szombaton 17 órakor az Uitz Teremben. A tárlatot Krasznahorkai László író nyitja meg.
- A következő esemény már 1996-os, akkor a Telekommunikáció Nemzetközi Paralel Unió — St. Auby Tamás kiállítását nyitotta meg a Kortárs Művészeti Intézetben.
- 2000 januárjában második alkalommal rendezték meg az Utószó irodalmi teázót a Kortárs Művészeti Intézetben, a helyi televíziónak ebben a videóban nyilatkozott Vida Galambos Margit szervező és Krasznahorkai László.
Legutóbb 2016-ban szintén az Utószó Irodalmi Antológia vendége volt, akkor Gyöngyössy Csaba a Báró Wenckheim hazatér című, egész életművét összegző regényéről beszélgetetett vele.
Így beszélt a Nobel-díjról 2016-ban
Akkor tudósításunk úgy kezdődött, hogy Krasznahorkai László Kossuth-díjas író és a találkozót moderáló Gyöngyössy Csaba között egy borzasztóan rövid, ám annál szórakoztatóbb párbeszéd hangzott el. – Szereted Bob Dylant? – Igen.
Aki esetleg nem értené, annak Gyöngyössy Csaba rögvest el is magyarázta. Krasznahorkai Lászlóta Nobel-díj várományosaként emlegették, ami azóta eldőlt, és az énekes-szerzőt hozták ki győztesként, így a Kortárs Művészeti Intézetben nem a friss Nobel-díjas írót köszönthettük a múlt héten.
Krasznahorkai eléggé mulatságosnak találta a díj körüli zsongást, vagy ahogyan ő fogalmazott, lófuttatást, mivel véleménye szerint a valós történések és a médiában megjelenő hírek eléggé távol állnak egymástól.
Hogyha tudnám, hogy valóban azok között szerepelek, akik komolyan fölmerülnek legalább az első ötvenben, az büszkeséggel töltene el. Hiszen a listában ott vannak azok a nevek, akiket én magam nagyra tartok, akikkel egy listán lenni - legyen az akár ötszázas lista is - már önmagában okot ad a büszkeségre, az örömre
–fogalmazott higgadt nyugalommal.
Krasznahorkai fizetett azért, hogy a KMI-ben lehet
Az eseményt követően még sokáig ott maradt mindenki az Uitz Teremben, a közönség hosszú sorokban, türelmesen várt a dedikálásra.
Az eseménynek egy nagyon érdekes története is volt, amit a KMI közösségi oldalán lehet olvasni a 70 ÉV/70 KÉP – Emlékmorzsák az ICA-D fotótárából című sorozatban.
A kötetről szóló beszélgetés a vártnál is hosszabb előkészületet igényelt, mert Krasznahorkai László kiadója olyan magas honoráriumot kért a szereplésért, melyet nonprofit vidéki kulturális intézmény nehezen tudna kigazdálkodni.
Így Deák Nóra, az ICA-D igazgatója kitartó, többkörös, az érzelmekre nyíltan apelláló egyeztetés után, sikerrel le tudta faragni a kívánt tiszteletdíjat. Ezután, a szokásos pénzügyi-adminisztrációs forgatókönyv helyett a következő történetet mesélte el.
– A program honoráriumáról hosszan egyeztettem a kiadóval, mert a pénztelenségünk már-már veszélybe sodorta a tervezett rendezvényt. Végül megállapodtunk egy erősen megkurtított összegben. Megkötöttük a szerződést. Aztán megérkezett Krasznahorkai László és a beszélgetés elején azt mondta:
Hallom, Önöknek fizetniük kell azért, hogy én itt legyek. Ez hogy lehet? Én szeretnék fizetni azért, hogy itt lehetek.
– majd arra hivatkozva, hogy évek óta figyelemmel kíséri a KMI munkáját, és nagyra becsüli erőfeszítéseinket, elővette a pénztárcáját és fizetett. Gyorsan hátra szaladtam az irodába, fogtam egy üres papírt, és kézírással rögzítettem az adományt… Azon az estén, annyi hullámvölgy után, tudtam, hogy érdemes.
Újító szellemű írónk - Krasznahorkaié a Nemzetközi Man Booker-díj!Krasznahorkai László újító szellemű magyar írónak ítélték oda kedd este az idén hatodik alkalommal kiosztott Nemzetközi Man Booker-díjat a londoni Victoria és Albert Múzeumban tartott díjkiosztó gálán.