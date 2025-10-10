Amikor friss Nobel-díjas írónk fizetett azért, hogy a dunaújvárosi KMI-ben lehet

A Svéd Akadémia csütörtöki stockholmi bejelentése szerint idén Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat. A 2002-ben kitüntetett Kertész Imre után második alkalommal nyerte el magyar író ezt az elismerést, ami óriási siker. Büszkeséggel mondhatjuk, hazánk legújabb kitüntetettje nem egyszer járt Dunaújvárosban, kiállításmegnyitókon vagy éppen beszélgetéseken vett részt. Most ezeket gyűjtöttük össze az archívumok segítségével.

Legutoljára 2016-ban az Utószó Irodalmi Antológia vendége volt Krasznahorkai László a KMI-ben

Fotó: Dunaújvárosi Hírlap-archív

Krasznahorkai László dunaújvárosi látogatásai

Az Arcanum digitális adatbázisa alapján az első cikk 1990-ből származik, amikor a Dunaújvárosi Hírlap rövidhírei között szerepelt, hogy Odúzz címmel Felugossy László neorajzbaki kiállításának megnyitójára kerül sor 1990. március 3-án, szombaton 17 órakor az Uitz Teremben. A tárlatot Krasznahorkai László író nyitja meg.

A következő esemény már 1996-os, akkor a Telekommunikáció Nemzetközi Paralel Unió — St. Auby Tamás kiállítását nyitotta meg a Kortárs Művészeti Intézetben.

2000 januárjában második alkalommal rendezték meg az Utószó irodalmi teázót a Kortárs Művészeti Intézetben, a helyi televíziónak ebben a videóban nyilatkozott Vida Galambos Margit szervező és Krasznahorkai László.

Legutóbb 2016-ban szintén az Utószó Irodalmi Antológia vendége volt, akkor Gyöngyössy Csaba a Báró Wenckheim hazatér című, egész életművét összegző regényéről beszélgetetett vele.

Így beszélt a Nobel-díjról 2016-ban

Akkor tudósításunk úgy kezdődött, hogy Krasznahorkai László Kossuth-díjas író és a találkozót moderáló Gyöngyössy Csaba között egy borzasztóan rövid, ám annál szórakoztatóbb párbeszéd hangzott el. – Szereted Bob Dylant? – Igen.

Aki esetleg nem értené, annak Gyöngyössy Csaba rögvest el is magyarázta. Krasznahorkai Lászlóta Nobel-díj várományosaként emlegették, ami azóta eldőlt, és az énekes-szerzőt hozták ki győztesként, így a Kortárs Művészeti Intézetben nem a friss Nobel-díjas írót köszönthettük a múlt héten.

Krasznahorkai eléggé mulatságosnak találta a díj körüli zsongást, vagy ahogyan ő fogalmazott, lófuttatást, mivel véleménye szerint a valós történések és a médiában megjelenő hírek eléggé távol állnak egymástól.

Hogyha tudnám, hogy valóban azok között szerepelek, akik komolyan fölmerülnek legalább az első ötvenben, az büszkeséggel töltene el. Hiszen a listában ott vannak azok a nevek, akiket én magam nagyra tartok, akikkel egy listán lenni - legyen az akár ötszázas lista is - már önmagában okot ad a büszkeségre, az örömre

–fogalmazott higgadt nyugalommal.