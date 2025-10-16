október 16., csütörtök

Gál névnap

15°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hasznos tippek

58 perce

Biztonságosan két keréken – közlekedési fórum Rácalmáson

Címkék#Rácalmás#fórum#Fridrich Ferenc#Németh Miklós

Érdemes ellátogatni csütörtökön a Rácalmási Művelődési Házba. A közlekedési fórumon a résztvevők megtudhatják, hogyan közlekedhetnek biztonságosan kerékpáron vagy elektromos rolleren.

Duol.hu

Csütörtökön délután fontos és aktuális témával várják az érdeklődőket a Rácalmási Művelődési Házban. A Szent György Polgárőr Egyesület szervezésében kerékpáros és elektromos rolleres közlekedési fórumot tartanak, ahol a résztvevők hasznos tanácsokat és naprakész információkat kaphatnak a biztonságos közlekedésről.

közlekedési fórum
Közlekedési fórum Rácalmáson minden rolleres és bringás figyelmébe!
Fotó: Shutterstock

Közlekedési fórum: Hasznos tippek kerékpárosoknak és rollereseknek

A rendezvény 2025. október 16-án, csütörtökön 16 órakor kezdődik a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban. A fórum fő témái az őszi közlekedésre való felkészülés és az elektromos rollerekre vonatkozó aktuális jogszabályok ismertetése lesznek – ezek különösen időszerű kérdések, hiszen egyre több kerékpáros és rolleres közlekedik a hűvösebb, sötétebb hónapokban is.

A résztvevők két tapasztalt szakember előadását hallgathatják meg:

Németh Miklós alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályvezetője,

valamint Fridrich Ferenc törzszászlós, Rácalmás körzeti megbízottja.

A szakemberek gyakorlati tanácsokkal, friss információkkal és közérthető példákkal segítik a résztvevőket abban, hogy mindenki biztonságosabban közlekedhessen – akár két keréken, akár elektromos járművel.

Őszi programkavalkád

Ahogy arról már korábban beszámoltunk a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár színes programokkal várja az érdeklődőket az őszi időszakban. Az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódva különleges rajzpályázatot is hirdettek, amelyben a résztvevők saját fantáziájuk alapján újragondolhatják kedvenc könyvük világát – akár egy borító, akár egy illusztráció formájában. A szervezők a kreativitást és az egyéni látásmódot díjazzák, a legjobb alkotók könyvjutalomban részesülnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu