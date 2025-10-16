Biztonságosan két keréken – közlekedési fórum Rácalmáson

Csütörtökön délután fontos és aktuális témával várják az érdeklődőket a Rácalmási Művelődési Házban. A Szent György Polgárőr Egyesület szervezésében kerékpáros és elektromos rolleres közlekedési fórumot tartanak, ahol a résztvevők hasznos tanácsokat és naprakész információkat kaphatnak a biztonságos közlekedésről.

Közlekedési fórum Rácalmáson minden rolleres és bringás figyelmébe!

Fotó: Shutterstock

Közlekedési fórum: Hasznos tippek kerékpárosoknak és rollereseknek

A rendezvény 2025. október 16-án, csütörtökön 16 órakor kezdődik a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban. A fórum fő témái az őszi közlekedésre való felkészülés és az elektromos rollerekre vonatkozó aktuális jogszabályok ismertetése lesznek – ezek különösen időszerű kérdések, hiszen egyre több kerékpáros és rolleres közlekedik a hűvösebb, sötétebb hónapokban is.

A résztvevők két tapasztalt szakember előadását hallgathatják meg:

Németh Miklós alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályvezetője,

valamint Fridrich Ferenc törzszászlós, Rácalmás körzeti megbízottja.

A szakemberek gyakorlati tanácsokkal, friss információkkal és közérthető példákkal segítik a résztvevőket abban, hogy mindenki biztonságosabban közlekedhessen – akár két keréken, akár elektromos járművel.

Őszi programkavalkád

Ahogy arról már korábban beszámoltunk a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár színes programokkal várja az érdeklődőket az őszi időszakban. Az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódva különleges rajzpályázatot is hirdettek, amelyben a résztvevők saját fantáziájuk alapján újragondolhatják kedvenc könyvük világát – akár egy borító, akár egy illusztráció formájában. A szervezők a kreativitást és az egyéni látásmódot díjazzák, a legjobb alkotók könyvjutalomban részesülnek.