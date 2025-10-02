október 2., csütörtök

Biztonság mindenekelőtt

2 órája

Apró kiegészítők, óriási védelem – közlekedési túlélőtippek!

Ahogy közeledik a szeptember vége, egyre korábban borul sötétbe az ég, és az esős, borongós idő tovább rontja a látási viszonyokat. Ez fokozott figyelmet követel minden közlekedőtől: gyalogosoktól, kerékpárosoktól és autósoktól egyaránt.

Duol.hu

Ezeket a hasznos tanácsokat érdemes megfogadni a biztonságos közlekedés érdekében: A gyalogosok jól látható ruházatot vagy fényvisszaverő kiegészítőket viseljenek. A kerékpárokon mindig működő lámpa és láthatósági mellény legyen – írta az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán.

közlekedés
Az Országos Mentőszolgálat a biztonságos közlekedés fontosságára hívja fel a figyelmet.
Forrás: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Biztonságos közlekedés az őszi sötétedés idején

A gépjárművezetők tartsanak nagyobb követési távolságot, és számítsanak a gyalogosokra a gyengén megvilágított útszakaszokon. A bukósisak és a megfelelő védőruházat viselése elengedhetetlen a biztonságos kerékpározáshoz és motorozáshoz.

Ősszel különösen fontos, hogy minden közlekedő fokozottan figyeljen saját biztonságára és a körülötte haladókra, hiszen a megfelelő óvatosság és elővigyázatosság gyakran életet menthet.

 

 

