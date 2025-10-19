Kiemelten forgalmas hétvégék jönnek – erre figyeljen a közlekedésben

Az ősz két legforgalmasabb hétvégéje előtt állunk: hamarosan az egész ország útra kel, az autópályákon pedig torlódásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A közlekedés nem lesz egyszerű, hiszen a sztrádákon munkálatok, a városokban pedig temetői forgalom lassíthatja az utazást. Összeállításunkból kiderült, hogy mikor és hol várható a legnagyobb torlódás?

Kamionstop és felújítások nehezítik az őszi közlekedést

Fotó: Benke Emília

Az őszi szünet idején a közlekedés is próbára teheti az autósokat

Csütörtökön kezdődik az őszi iskolai szünet, ami október 23. és november 2. között tart – ez az időszak minden évben hatalmas forgalmat hoz a hazai utakon. Sokan már az október 23-i hosszú hétvégét kihasználják pihenésre, mások pedig Mindenszentek napjára utaznak, hogy több településen is mécsest gyújtsanak szeretteik sírjánál.

A szakportál tapasztalatai szerint mindkét hétvégén országos szintű forgalomnövekedés várható. Míg más hosszú hétvégéken jellemzően csak a péntek délután és a vasárnap este zsúfolt, ilyenkor szinte egész nap tart a torlódás. A temetők környékén különösen erős lehet a forgalom, és az autópályákon – elsősorban az M3-ason és az M7-esen – tavalyhoz hasonlóan idén is torlódásokra figyelmeztethet az Útinform.

Tovább nehezíti a közlekedést, hogy több autópályán még zajlanak felújítások. Az M7-esen burkolatcsere, az M1-esen bővítés, az M30-ason pedig sávszűkítésekkel járó munkálatok lassítják a haladást.

A kamionstop is eltér a megszokott rendtől:

október 22-én 22 órától 23-án 22 óráig tart, a következő héten pedig november 1-jén, szombat reggel 8 órától november 2-án, vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.

Az autósoknak érdemes előre megtervezni az utat és az útdíjfizetést is. Aki mindkét hétvégén útnak indul, jól járhat, ha előre átgondolja, milyen matricát vásárol – ebben az autopalyamatrica.hu matrica-tervezője is segít.

A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a megszokottnál hosszabb menetidővel kell számolni, és a zsúfolt utakon a legfontosabb a türelem és az odafigyelés.