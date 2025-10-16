Több mint félmilliárd forint sorsáról is döntött a dunaújvárosi közgyűlés

A közgyűlés a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság munkáját segítette: a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1,1 millió forint értékű futópadot kapott a tűzoltók erőnlétének megőrzése érdekében.

17 napirendi pontot tárgyalt a közgyűlés a csütörtöki nyílt ülésén

Fotó:Duol- archív

Közgyűlés: intézményi és kulturális támogatások is születtek

A város számos intézménye többletforrást kapott. A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetését 70,6 millió forinttal, az Óvodáét 280 millióval, a Bölcsődék Igazgatóságáét 144,6 millióval emelték meg. Az Egészségmegőrzési Központ 12,6 millió, a József Attila Könyvtár 830 ezer, az MMK Nonprofit Kft. pedig 9,3 millió forintos támogatásban részesül.

A kulturális szféra sem maradt ki: a közgyűlés 300 ezer forintot ítélt meg a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítványnak a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola újévi gálakoncertjére, míg a Modern Művészetért Közalapítvány közel 6,9 millió forintos támogatást kapott művészeti célokra. A Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvány kuratóriumába Kiss István és Szécsenfalvi Zsigmond kerültek új tagként.

Energetikai fejlesztések és helyi beruházások

A közgyűlés elfogadta, hogy a Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány által használt, volt Kőrösi iskola épületének rezsitámogatását 8,3 millióról 15 millió forintra növelik a megemelkedett energiaárak miatt.

Jóváhagyták a Fabó Éva Sportuszoda víztisztító rendszerének felújítását, amelyet a DVG Zrt. végez el 11,6 millió forintért. A Balogh Ádám utcai társasház pedig 1 millió forint örökségvédelmi támogatást kap az épület felújítására.

A „SteelCityZen” projekt támogatási szerződését is megerősítették, amely az iparkamarával együttműködésben zajló átszervezési és képzési programot segíti, mintegy 7,3 millió forintos keretösszeggel.

Energiabeszerzés: új partnerek az önkormányzat szolgálatában

A közgyűlés jóváhagyta a „Villamos energia beszerzés 2026” közbeszerzési eljárás eredményeit. Az I. részben az E.ON Energiamegoldások Kft., a II. részben az E2 Hungary Zrt. lett a nyertes. Az önkormányzat összesen több mint 150 millió forint értékben köt szerződést az energiaszolgáltatásra, folyamatos teljesítéssel és havi számlázással.