Fontos városi döntések sora várható a közgyűlésen

Október 16-án, csütörtök reggel kilenc órától tartja soron következő nyílt ülését Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Almási Zsolt teremben.

Brousil Csaba

A közgyűlés elsőként a polgármesteri hivatal elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló tájékoztatót hallgatja meg, majd a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról dönt. A lakások és helyiségek bérletét szabályozó rendelet módosítása is napirendre kerül, amely a város lakáspolitikáját érintheti.

közgyűlés
Előreláthatólag 18 napirendi pontot tárgyaltak az októberi rendes közgyűlés nyílt ülésén
Forrás: Duol

Kulturális és közösségi ügyek a közgyűlés fókuszában

A képviselők több helyi alapítvány támogatásáról is tárgyalnak. Döntés születhet a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány, a Modern Művészetért Közalapítvány és a Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvány támogatási szerződéseiről és alapító okiratainak módosításáról. Emellett a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. tőkehelyzetének rendezése is szerepel a napirendek között.

A közgyűlés dönthet a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal történő adományozási megállapodásról, valamint az MMK Nonprofit Kft. költségvetési előirányzatának módosításáról is.

Fejlesztések és pályázatok

A testület elé kerül az „Aktív Magyarország 2026” programban való részvétel, a Fabó Éva Sportuszoda víztisztítási rendszerének felújítása, valamint a „Villamos energia beszerzés 2026” közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása.
Tárgyalni fognak a város több területét érintő településrendezési módosításokról is, továbbá döntés várható a 717-es helyrajzi számú lőtér ingatlan értékesítéséről is.

A közgyűlés végül az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025–2029 közötti időszakra szóló stratégiai ellenőrzési tervet is napirendre tűzte, amely az önkormányzati szervek működésének átláthatóságát erősíti.

Zárt ülésen

A képviselők a zárt ülésen várhatóan a 2025. évi „Szociális Munkáért - Dunaújváros” díj adományozásáról döntenek, valamint az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény magasabb vezetőjének megbízásáról is szavaznak.

 

 

 

