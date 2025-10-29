október 29., szerda

Költözés Dunaújvárosban – fontos változás a hivatali ügyintézésben

Címkék#Foglalkoztatási Osztály#Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály#Társadalombiztosítási Osztály

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint több dunaújvárosi hivatali egység is új helyszínen várja az ügyfeleket.

Duol.hu

Bár az ügyfélfogadás rendje nem változik, a címekre érdemes odafigyelni, hiszen a megszokott helyek helyett mostantól más épületekben intézhetők az ügyek. A változás október 22-től lépett életbe, érintve a Társadalombiztosítási Osztályt, a Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztályt, valamint a Foglalkoztatási Osztályt. A hivatalok új címei Dunaújváros központjában találhatók, így az ügyfelek számára továbbra is könnyen elérhetők maradnak. A kormányhivatal közleményében hangsúlyozta: az ügyfélfogadási idő nem változik, az ügyintézés zavartalanul folytatódik az új helyszíneken.

