Költözés Dunaújvárosban – fontos változás a hivatali ügyintézésben

Bár az ügyfélfogadás rendje nem változik, a címekre érdemes odafigyelni, hiszen a megszokott helyek helyett mostantól más épületekben intézhetők az ügyek. A változás október 22-től lépett életbe, érintve a Társadalombiztosítási Osztályt, a Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztályt, valamint a Foglalkoztatási Osztályt. A hivatalok új címei Dunaújváros központjában találhatók, így az ügyfelek számára továbbra is könnyen elérhetők maradnak. A kormányhivatal közleményében hangsúlyozta: az ügyfélfogadási idő nem változik, az ügyintézés zavartalanul folytatódik az új helyszíneken.