Álom és Valóság. Szeretettel várunk minden érdeklődőt a hét minden napján (október 6. és 12. között) zenés irodalmi előadással, író-olvasó találkozóval, mesével, helyismeret könyvtártúrával, játékkal. A Könyves Vasárnapon rendkívüli nyitvatartással, ingyenes beiratkozással, családi programokkal várjuk az olvasást kedvelőit - hirdeti eseményét a dunaújvárosi könyvtár.

A József Attila Könyvtárba mindenkit várnak ez a héten is

Fotó: duol.hu archív

Találkozzunk a könyvtárban

Találkozzunk a könyvtárban! - olvashatjuk a József Attila Könyvtár honlapján. Ugyanitt kaphattunk információt a nagy könyvtári nyomozás középiskolásoknakról. Találkozzunk a Bagolynál és minden kiderül. A játékra előzetes bejelentkezés szükséges: 25/423-952 telefonszámon vagy az [email protected] címen.

