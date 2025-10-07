október 7., kedd

Remek programok

2 órája

Találkozzunk a könyvtárban!

A József Attila könyvtárban október másodikán megkezdődtek a könyvtári hetek. Könyvtár programokkal.

Agárdy Csaba
Találkozzunk a könyvtárban!

Országos könyvnapok Dunaújvárosban is

Fotó: https://www.mmkkht.hu/

Álom és Valóság. Szeretettel várunk minden érdeklődőt a hét minden napján (október 6. és 12. között) zenés irodalmi előadással, író-olvasó találkozóval, mesével, helyismeret könyvtártúrával, játékkal. A Könyves Vasárnapon rendkívüli nyitvatartással, ingyenes beiratkozással, családi programokkal várjuk az olvasást kedvelőit - hirdeti eseményét a dunaújvárosi könyvtár. 

könyvtár
A József Attila Könyvtárba mindenkit várnak ez a héten  is
Fotó: duol.hu archív

Találkozzunk a könyvtárban

Találkozzunk a könyvtárban! - olvashatjuk a József Attila Könyvtár honlapján. Ugyanitt kaphattunk információt a nagy könyvtári nyomozás középiskolásoknakról. Találkozzunk a Bagolynál és minden kiderül. A játékra előzetes bejelentkezés szükséges: 25/423-952 telefonszámon vagy az [email protected] címen.
 

 

