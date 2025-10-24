Októberben sem dőlhetünk hátra a kiskertekben

Először is ne feldekezzünk el a termésről, például a kései zöldségekről (répa, káposzta, hagymafélék), ezeket vagyik ki a földből. De a gyümölcsfákon és a szőlőtőkéken is találhatunk megbújó termést. (Sőt, ha van téli körténk, almánk, későn érő szilvánk, azt most szüretelhetjük le.) A paradicsom és a különböző paprikák még most is virágoznak, termés kezdeményezés van a növényeken, de ezek már beérni nem fognak a kiskertekben.

A kiskertekben az avar összegyűjtése is feladat októberben

Fotó: agrarszektor.hu

Hagymákat most is ültethetünk a kiskertben

A paradicsom esetében a zöldekből savanyúságot készíthetünk, de a konyhaasztalra kitéve, néhány nap alatt még beérnek. A paprika esetében is, főleg, ha jalapenóról, habarénóról, magyar kosszarvúról beszélünk ugyancssk készíthetunk savanyúságot, de darálékot is. A darálékot nagyon egyszerű elkészíteni: ami találunk a kertben paprikát, kicsumázzuk, majd magostól aprítógéppel felaprítjuk, ízlés szerint teszünk hozzá csombort, kakukkfüfet, turbolyát, zsályát, darált fokhagymát. A darálékot a paprikák húsz-harminc százalékának megfelelő sóval tartósítjuk. Tapasztalatból mondhatom, éveket is eláll így kisebb üvegekbe téve.

A következő lépés a régi növények, elhalt növényi részek, maradványok eltakarítása a veteményesből. A régi, elhasználódott, kertben felejtett növény rengeteg betegség és kártevő melegágya lehet.

Októberben a fagyok beállása előtt még metszhetünk is, de lemosó permetezést mindenképpen végezzünk el a gyümölcsösben. Az enyhe telek miatt ugyanis a kártevők jó eséllyel átvészelik a telet, és tavasszal újult erővel támadják meg a növényeinket. Még nem késő kiültetni a dughagymát, mert ezek szívósak, jól áttelelnek, és egy hónappal korábban beérnek, mint a tavasszal ültetett. A fokhagymát is elültethetjük most, habár ezzel a tevékenységgel akár novemberig is várhatunk. De ha van rá időnk, és az időjárás is kedvez, érdemes most megtenni, mert ki tudja, milyen lesz a november.

A legfontosabb teendőnk azonban a talaj ápolása.

Egy mély ásás, rotálás nagyon jót tesz a talajnak. Rotálás és az ásás esetében akár szerves trágyával, marhatrágya komposzttal, vagy műtrágyával turbózhatjuk fel a földet, amit a trágya elszorása után újra megrotáljuk, vagy ásás esetében beleforgatjuk a földbe.