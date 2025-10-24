október 24., péntek

Salamon névnap

13°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teendők sokasága

1 órája

Októberben sem dőlhetünk hátra a kiskertekben

Címkék#október#paprika#talaj#kiskert#paradicsom

Akinek kiskertje, hobbikertje van, az októberben sem dőlhet hátra. Teendő ugyanis van bőven, leginkább most alapozhatjuk meg a jövő évet. Kiskertre fel!

Agárdy Csaba
Októberben sem dőlhetünk hátra a kiskertekben

Az őszi lemosó permetezés az egyik legfontosabb teendő a kiskertben

Fotó: profibarkacs.hu

Először is ne feldekezzünk el a termésről, például a kései zöldségekről (répa, káposzta, hagymafélék), ezeket vagyik ki a földből. De a gyümölcsfákon és a szőlőtőkéken is találhatunk megbújó termést. (Sőt, ha van téli körténk, almánk, későn érő szilvánk, azt most szüretelhetjük le.) A paradicsom és a különböző paprikák még most is virágoznak, termés kezdeményezés van a növényeken, de ezek már beérni nem fognak a kiskertekben

kiskert
A kiskertekben az avar összegyűjtése is feladat októberben
Fotó: agrarszektor.hu

Hagymákat most is ültethetünk a kiskertben

A paradicsom esetében a zöldekből savanyúságot készíthetünk, de a konyhaasztalra kitéve, néhány nap alatt még beérnek. A paprika esetében is, főleg, ha jalapenóról, habarénóról, magyar kosszarvúról beszélünk ugyancssk készíthetunk savanyúságot, de darálékot is. A darálékot nagyon egyszerű elkészíteni: ami találunk a kertben paprikát, kicsumázzuk, majd magostól aprítógéppel felaprítjuk, ízlés szerint teszünk hozzá csombort, kakukkfüfet, turbolyát, zsályát, darált fokhagymát. A darálékot a paprikák húsz-harminc százalékának megfelelő sóval tartósítjuk. Tapasztalatból mondhatom, éveket is eláll így kisebb üvegekbe téve.

A következő lépés a régi növények, elhalt növényi részek, maradványok eltakarítása a veteményesből. A régi, elhasználódott, kertben felejtett növény rengeteg betegség és kártevő melegágya lehet.

Októberben a fagyok beállása előtt még metszhetünk is, de lemosó permetezést mindenképpen végezzünk el a gyümölcsösben. Az enyhe telek miatt ugyanis a kártevők jó eséllyel átvészelik a telet, és tavasszal újult erővel támadják meg a növényeinket. Még nem késő kiültetni a dughagymát, mert ezek szívósak, jól áttelelnek, és egy hónappal korábban beérnek, mint a tavasszal ültetett. A fokhagymát is elültethetjük most, habár ezzel a tevékenységgel akár novemberig is várhatunk. De ha van rá időnk, és az időjárás is kedvez, érdemes most megtenni, mert ki tudja, milyen lesz a november. 

A legfontosabb teendőnk azonban a talaj ápolása.

Egy mély ásás, rotálás nagyon jót tesz a talajnak. Rotálás és az ásás esetében akár szerves trágyával, marhatrágya komposzttal, vagy műtrágyával turbózhatjuk fel a földet, amit a trágya elszorása után újra megrotáljuk, vagy ásás esetében beleforgatjuk a földbe.

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu