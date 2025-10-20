A Kisapostagi Halászlé felkerült az ország gasztronómiai térképére

Kisapostag neve országos figyelmet kapott a gasztronómiai világban. A Kisapostagi Halászlé egy neves mesterszakács elismerése nyomán felkerült Magyarország gasztronómiai térképére – a helyiek pedig joggal lehetnek büszkék erre a kulináris alkotásra.

A Kisapostagi Halászlé megálmodója, Zsigmond Károly Zsolt, aki főztjével több díjat is bezsebelt már

Fotó: Horváth László - duol.hu

Kisapostagi Halászlé a gasztronómiai térképen

Kisapostag neve mostantól nemcsak a Duna menti települések között, hanem a magyar gasztronómia világában is egyre ismertebben cseng. A Venesz-díjas mesterszakács, Németh József, a Magyar Gasztronómiai Szövetség Hungarikum és Hagyományőrző Kabinetének elnöke egy nemrég megjelent videóban külön is kiemelte a „kisapostagi halászlé” nevét – ezzel egyértelműen elismerve a helyi étel gasztronómiai értékét.

Ez az említés nem csupán gesztus: szakmai szempontból is komoly jelentőséggel bír. A Venesz-díj a magyar konyhaművészet egyik legmagasabb szakmai kitüntetése, így Németh József szavai országos szakmai figyelmet irányíthatnak a Duna-parti faluban főzött halászlére.

A kisapostagi halászlé sajátossága, hogy megőrzi a klasszikus halászlé hagyományait, mégis helyi ízvilággal, alapanyagokkal és technikával gazdagítja azt.

A jó étel készítésének a titka, nem csak egy jó recept, hanem szívvel-lélekkel kell azt készíteni. Akkor egy jó étel fog készülni!

– fogalmazott a mesterszakács. Kisapostagon pedig így készítik.

A település számára ez az elismerés óriási büszkeség és új lehetőség is egyben

A helyi közösség és vendéglátók számára most adott a lehetőség, hogy a halászléből valódi gasztronómiai márkát építsenek.

A Kisapostagi Halászlé tehát már nem csupán egy ízletes étel, hanem a falu identitásának és hagyományőrző szellemének szimbóluma. Az, hogy egy országosan elismert mesterszakács említi név szerint, egyértelműen jelzi: Kisapostag felkerült Magyarország gasztronómiai térképére.

Talán már olvasta: nem oly rég ismét népes tömeg töltötte meg a Bárka Beach környezetét, huszonhatodik alkalommal rendezték meg a kisapostagi snecifogó és halászléfőző versenyt, ahol a horgászok és a bográcsok számában is rekord számú nevezéssel indult a nap.