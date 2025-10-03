október 3., péntek

Helga névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kikapcsolódás

38 perce

Őszi léptek – Kirándulás Fejér vármegye legvarázslatosabb részein!

Címkék#Győry-kastély#Dunaújváros#Apostag#Szoborpark#őszi kirándulás#Szalki-sziget

Ahogy beköszönt az ősz, vele együtt a természet is új ruhát ölt. A színek megváltoznak, a levelek sárga, narancs és vörös árnyalatokban ragyognak, és minden séta, minden felfedezés kicsit más élményt kínál.

Duol.hu

Ez az évszak tökéletes arra, hogy az emberek kimenjenek, barangoljanak, és felfedezzék a körülöttük rejlő szépségeket. Az őszi színekben pompázó természet mesés hangulatot ad minden sétának és kirándulásnak. Dunaújváros környékén számos olyan hely található, amely ilyenkor különösen vonzó és élménydús kikapcsolódást kínál.

kirándulás
Aranysárga levelek, hűvös szellő – tökéletes őszi kirándulás a rácalmási Nagy-szigeten.
Fotó: Nemeth_Zsolt

Kirándulás Dunaújváros környékén

Rácalmás
Az egyik legvarázslatosabb hely a rácalmási Nagy-sziget sétaútja, az Ártéri tanösvény. A 4,5 kilométer hosszan kialakított tanösvény 17 állomáson vezet végig, ahol nádkunyhók, fűzkunyhók, madármegfigyelő tornyok és a vízen átvezető hangulatos pallósor várja a látogatókat. Ősszel a környék különböző színekben pompázik, így a séta igazán látványos élménnyé válik, amely minden korosztály számára tartogat felfedeznivalót.

kirándulás
A Szalki-sziget vízpartja mellett az ember igazán feltöltődhet.
Fotó: DH-archív

Szalki-sziget
Dunaújváros egyik legnépszerűbb kirándulóhelye a Szalki-sziget, amely minden évszakban más arcát mutatja. Ősszel festői a környezet, amikor a fák lombjai aranyba és vörösbe borulnak, a sétautak pedig nyugodt pihenést biztosítanak a vízpart mellett. A sziget ideális hely családi kirándulásokhoz, baráti sétákhoz, de akár egy csendes, feltöltődő délutánhoz is.

A látogatót a tizenkét apostol szobrainak nyugalma fogadja.
Forrás: apostag.kornyeke.hu

Apostag
A Dunaújvárostól rövid távolságra található Apostag gazdag történelmi és kulturális örökséggel várja a látogatókat. A falu központjában a Szoborpark tizenkét apostol szobra fogadja az érdeklődőket, míg az Apostagi Tájház a helyi múltat és hagyományokat mutatja be egy egykori zsinagóga épületében. Ősszel a séták során a falu nyugodt hangulata és a színes természet kombinációja nyújt pihentető élményt.

kirándulás
A Győry-kastély eleganciája és történelme minden látogatót lenyűgöz.
Fotó: Elekes Gergő

Perkáta
A közelben fekvő Perkáta szintén tartogat látnivalókat. Itt található a felújított Győry-kastély, amelyet egy park ölel körbe. Ősszel csodálatos a környezet, amikor a fák színes lombkoronája keretezi az épületet. A kastély belülről is látogatható, és rendszeresen ad otthont kiállításoknak, kulturális rendezvényeknek, így a látogatók egyszerre élvezhetik a történelmi hangulatot, a művészeti élményeket és a természet szépségeit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu