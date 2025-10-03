Őszi léptek – Kirándulás Fejér vármegye legvarázslatosabb részein!

Ez az évszak tökéletes arra, hogy az emberek kimenjenek, barangoljanak, és felfedezzék a körülöttük rejlő szépségeket. Az őszi színekben pompázó természet mesés hangulatot ad minden sétának és kirándulásnak. Dunaújváros környékén számos olyan hely található, amely ilyenkor különösen vonzó és élménydús kikapcsolódást kínál.

Aranysárga levelek, hűvös szellő – tökéletes őszi kirándulás a rácalmási Nagy-szigeten.

Fotó: Nemeth_Zsolt

Kirándulás Dunaújváros környékén

Rácalmás

Az egyik legvarázslatosabb hely a rácalmási Nagy-sziget sétaútja, az Ártéri tanösvény. A 4,5 kilométer hosszan kialakított tanösvény 17 állomáson vezet végig, ahol nádkunyhók, fűzkunyhók, madármegfigyelő tornyok és a vízen átvezető hangulatos pallósor várja a látogatókat. Ősszel a környék különböző színekben pompázik, így a séta igazán látványos élménnyé válik, amely minden korosztály számára tartogat felfedeznivalót.

A Szalki-sziget vízpartja mellett az ember igazán feltöltődhet.

Fotó: DH-archív

Szalki-sziget

Dunaújváros egyik legnépszerűbb kirándulóhelye a Szalki-sziget, amely minden évszakban más arcát mutatja. Ősszel festői a környezet, amikor a fák lombjai aranyba és vörösbe borulnak, a sétautak pedig nyugodt pihenést biztosítanak a vízpart mellett. A sziget ideális hely családi kirándulásokhoz, baráti sétákhoz, de akár egy csendes, feltöltődő délutánhoz is.

A látogatót a tizenkét apostol szobrainak nyugalma fogadja.

Forrás: apostag.kornyeke.hu

Apostag

A Dunaújvárostól rövid távolságra található Apostag gazdag történelmi és kulturális örökséggel várja a látogatókat. A falu központjában a Szoborpark tizenkét apostol szobra fogadja az érdeklődőket, míg az Apostagi Tájház a helyi múltat és hagyományokat mutatja be egy egykori zsinagóga épületében. Ősszel a séták során a falu nyugodt hangulata és a színes természet kombinációja nyújt pihentető élményt.

A Győry-kastély eleganciája és történelme minden látogatót lenyűgöz.

Fotó: Elekes Gergő

Perkáta

A közelben fekvő Perkáta szintén tartogat látnivalókat. Itt található a felújított Győry-kastély, amelyet egy park ölel körbe. Ősszel csodálatos a környezet, amikor a fák színes lombkoronája keretezi az épületet. A kastély belülről is látogatható, és rendszeresen ad otthont kiállításoknak, kulturális rendezvényeknek, így a látogatók egyszerre élvezhetik a történelmi hangulatot, a művészeti élményeket és a természet szépségeit.