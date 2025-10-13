Két hét múlva újra találkozunk (videóval)

A dunaújvárosi vásárban régen látott sok árus rakta ki a portékáit. Volt miből válogatni a kirakodóvásárban.

Több helyen is árultak már a kirakodóvásárban a mindenszentekre művirágokat

Fotó: Agárdy Csaba

Két hét múlva lesz a következő kirakodóvásár

A felhozatal szokásos volt. Válogathattunk a zöldséges részlegen, vehettünk füstölt húsokat (kolbász, szalámi, szalona). Vásárolhattunk a rengeteg fajta edény közül, azután a ruhafelhozatalra sem panaszkodhattunk. A télikabáttól, a pólókig bármit megtalálhattunk, néhány standnál kimondottan jó minőségű ruhanemüt vásárolhattunk. Szerzámokból is bevásárolhattunk, széles volt a kínálat az akkus fúrógépekből, csavarbehajtókból, fűrészekből. De népszerű volt a sült kolbászos a lángosos, és a kürtőskalácsos büfé is.

Legközelebb országos kirakodóvásár Dunaújvárosban okóber 26-án vasárnap lesz.