Kirakodóvásár

1 órája

Két hét múlva újra találkozunk (videóval)

Címkék#lángosos#vásárban#dunaújvárosi

Két hetente tartanak vásárt Dunaújvárosban. Az országos kirakodóvásár ezúttal is a Papírgyári úton volt.

Agárdy Csaba
Két hét múlva újra találkozunk (videóval)

Több helyen is válogathattunk az edények közül

Fotó: Agárdy Csaba

A dunaújvárosi vásárban régen látott sok árus rakta ki a portékáit. Volt miből válogatni a kirakodóvásárban.

kirakodóvásár
Több helyen is árultak már a  kirakodóvásárban a mindenszentekre művirágokat
Fotó: Agárdy Csaba

Két hét múlva lesz a következő kirakodóvásár

A felhozatal szokásos volt. Válogathattunk a zöldséges részlegen, vehettünk füstölt húsokat (kolbász, szalámi, szalona). Vásárolhattunk a rengeteg fajta edény közül, azután a ruhafelhozatalra sem panaszkodhattunk. A télikabáttól, a pólókig bármit megtalálhattunk, néhány standnál kimondottan jó minőségű ruhanemüt vásárolhattunk. Szerzámokból is bevásárolhattunk, széles volt a kínálat az akkus fúrógépekből, csavarbehajtókból, fűrészekből. De népszerű volt a sült kolbászos a lángosos, és a kürtőskalácsos büfé is.

Legközelebb országos kirakodóvásár Dunaújvárosban okóber 26-án vasárnap lesz.

 

 

