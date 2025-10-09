október 9., csütörtök

Művészet

20 perce

Álomszerű mesevilág olajfestményeken – színesek és ötletesek (galériával)

Címkék#Baracs#kultúra#kiállítás

A tárlaton bemutatkozó művész, ahogy bemutatkozásában is elmondta, nem a szavak embere, inkább képekbe önti gondolatait. A baracsi kiállítás is a festésről, az általa megszerezhető önkifejezésről szól.

Horváth László

Gálné Then Szilvia munkáit láthatjuk a Baracsi Könyvtár kiállításán. Nagy öröm számunkra, hogy köszönthetjük a kiállító művészt, Gálné Then Szilviát, aki amatőr festőként olajfestményeit hozta el számunkra, hogy betekintést nyerhessünk sajátos, misztikus világába – hallottuk Gárgyánné Gyöngyi baracsi könyvtárvezető megnyitójában. 

kiállítás
Gálné Then Szilvia harmadik baracsi kiállítását Gárgyánné Gyöngyi könyvtáros ismertette
Foto: Horváth László - duol.hu

A  kiállítás szemlézése közben álomszerű mesevilág köszön ránk

A művésznő így vallott munkásságáról.

– Gálné Then Szilvia vagyok, amatőr festő és három gyermek édesanyja. Gyermekkorom óta festek, bár soha nem tanultam hivatalosan a festészetet. A képek mindig az életem részét képezték talán éppen azért, mert számomra a festés az önkifejezés legtermészetesebb formája. Szavakkal nehezen fejezem ki magam, a festés azonban csendes párbeszéd önmagammal. Olajjal dolgozom feszített vászonra, vagy farostra, és a barokk, valamint a reneszánsz mesterek ihlető hatása mindvégig jelen van a munkáimban. 

Festményeimen gyakran találkozik a mitológia, az ember, az állat, a természet és az álomvilág

 Ezek nem különálló elemek, hanem egyazon valóság különböző arcai. Hálás vagyok, hogy Önök is betekinthetnek ebbe a világba. Ha egyetlen képem képes megszólítani vagy gondolatot ébreszteni, már érdemes volt megfestenem.

Varázslatos színek és témák a baracsi kiállításon

A tárlat megnyitóját színesítettet műsorával a Széchenyi Zsigmond Általános és Alapfokú Művészeti Iskola furulyásai. Felkészítő tanáruk Ujvári Csilla pedagógus volt. A gyerekekről még annyi megtudható, hogy kezdő furulyásokként először léptek közönsége elé, így nem csak a festészet, hanem a zenei tanítás eredménye is megmutatkozhatott a kiállításon.

Gálné Then Szilvia álomszerű festményei

Fotók: Horváth László
kiállítás
Családi portrékat is beépített Gálné Then Szilvia a képeiben
Foto: Horváth László -duol.hu

A kiállítás október 20-ig látható nyitvatartási időben a Baracsi Könyvtár emeleti galériáján.

 

