Álomszerű mesevilág olajfestményeken – színesek és ötletesek (galériával)
A tárlaton bemutatkozó művész, ahogy bemutatkozásában is elmondta, nem a szavak embere, inkább képekbe önti gondolatait. A baracsi kiállítás is a festésről, az általa megszerezhető önkifejezésről szól.
Gálné Then Szilvia munkáit láthatjuk a Baracsi Könyvtár kiállításán. Nagy öröm számunkra, hogy köszönthetjük a kiállító művészt, Gálné Then Szilviát, aki amatőr festőként olajfestményeit hozta el számunkra, hogy betekintést nyerhessünk sajátos, misztikus világába – hallottuk Gárgyánné Gyöngyi baracsi könyvtárvezető megnyitójában.
A kiállítás szemlézése közben álomszerű mesevilág köszön ránk
A művésznő így vallott munkásságáról.
– Gálné Then Szilvia vagyok, amatőr festő és három gyermek édesanyja. Gyermekkorom óta festek, bár soha nem tanultam hivatalosan a festészetet. A képek mindig az életem részét képezték talán éppen azért, mert számomra a festés az önkifejezés legtermészetesebb formája. Szavakkal nehezen fejezem ki magam, a festés azonban csendes párbeszéd önmagammal. Olajjal dolgozom feszített vászonra, vagy farostra, és a barokk, valamint a reneszánsz mesterek ihlető hatása mindvégig jelen van a munkáimban.
Festményeimen gyakran találkozik a mitológia, az ember, az állat, a természet és az álomvilág
Ezek nem különálló elemek, hanem egyazon valóság különböző arcai. Hálás vagyok, hogy Önök is betekinthetnek ebbe a világba. Ha egyetlen képem képes megszólítani vagy gondolatot ébreszteni, már érdemes volt megfestenem.
Varázslatos színek és témák a baracsi kiállításon
A tárlat megnyitóját színesítettet műsorával a Széchenyi Zsigmond Általános és Alapfokú Művészeti Iskola furulyásai. Felkészítő tanáruk Ujvári Csilla pedagógus volt. A gyerekekről még annyi megtudható, hogy kezdő furulyásokként először léptek közönsége elé, így nem csak a festészet, hanem a zenei tanítás eredménye is megmutatkozhatott a kiállításon.
Gálné Then Szilvia álomszerű festményeiFotók: Horváth László
A kiállítás október 20-ig látható nyitvatartási időben a Baracsi Könyvtár emeleti galériáján.
