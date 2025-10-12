Kézműves vásár ritkaságokkal

A Munkásművelődési Központ épületét belakták az árusok és a vevők a kézműves vásáron. Az aulában ruhaneműket, köztük rengeteg gyerekruhát és játékokat lehetett vásárolni.

Rajcsányi Artur és a Cserepes pálinkák a kézműves vásáron

Fotó: Agárdy Csaba

Kézműves vásár nagy sikerrel

Az MMK udvarán lehetőség volt a gyerekeknek kézműves foglalkozásra, volt rozmaringos műhely, ahol mindent megvásárolhattunk, amit ebből a gyógynövényből el lehet készíteni. Különlegesség volt a füstölt fürj tojás, a mézekről és a sajtokról már nem is beszélve, hiszen nagyon széles volt a kínálat. A chililabor is elfoglalt egy standot és néhány csecse-becséket áruló "gazda" is. A kisapostagi Cserepes pálinka azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy ingyenes kóstolást kínált a remélt, jövendőbeli vásárlóknak. Rajcsányi Artur a Cserepes pálinka tulajdonosa elmondta, tizenkét féle itallal érkezett a vásárba és meglepte az, hogy kevesen éltek az ingyenes kóstolás lehetőségével. De mint szemtanú, azt elmondhatom, hogy kóstolás nélkül is népszerűek voltak a kisapostagi pálinkák, sokan vásároltak belőle.

Ami biztos, novemberben 15-én 13 órától újra ellátogathatunk a kézműves vásárba, mert a szervezők tényként közölték, hogy nem hagynak ki egy hónapot se.