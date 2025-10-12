október 12., vasárnap

Novemberben folytatás

24 perce

Kézműves vásár ritkaságokkal

Az MMK mindig kitesz magáért. Szombaton ismét kézműves áruk vására volt az intézményben.

Agárdy Csaba
Kézműves vásár ritkaságokkal

Az MMK aulája is benépesedett a kézműves vásárkor

Fotó: Agárdy Csaba

A Munkásművelődési Központ épületét belakták az árusok és a vevők a kézműves vásáron. Az aulában ruhaneműket, köztük rengeteg gyerekruhát és játékokat lehetett vásárolni. 

kézműves
Rajcsányi Artur és a Cserepes pálinkák a kézműves vásáron
Fotó: Agárdy Csaba

Kézműves vásár nagy sikerrel

Az MMK udvarán lehetőség volt a gyerekeknek kézműves foglalkozásra, volt rozmaringos műhely, ahol mindent megvásárolhattunk, amit ebből a gyógynövényből el lehet készíteni. Különlegesség volt a füstölt fürj tojás, a mézekről és a sajtokról már nem is beszélve, hiszen nagyon széles volt a kínálat. A chililabor is elfoglalt egy standot és néhány csecse-becséket áruló "gazda" is. A kisapostagi Cserepes pálinka azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy ingyenes kóstolást kínált a remélt, jövendőbeli vásárlóknak. Rajcsányi Artur a Cserepes pálinka tulajdonosa elmondta, tizenkét féle itallal érkezett a vásárba és meglepte az, hogy kevesen éltek az ingyenes kóstolás lehetőségével. De mint szemtanú, azt elmondhatom, hogy kóstolás nélkül is népszerűek voltak a kisapostagi pálinkák, sokan vásároltak belőle. 

Ami biztos, novemberben 15-én 13 órától újra ellátogathatunk a kézműves vásárba, mert a szervezők tényként közölték, hogy nem hagynak ki egy hónapot se. 

 

