Kétszáz adag meleg étel és rengeteg szeretet a Boldog Délutánon

Dunaújvárosban és környékén minden nap történik valami. Mi összegyűjtöttük a legérdekesebb híreket, hogy Ön se maradjon le semmiről.

Boldog Délután: Mert a szeretet nem csak karácsonykor van – videóval

Boldog Délután: Mert a szeretet nem csak karácsonykor van – videóval

Lezajlott a legutóbbi Boldog Délután, a szervezők szerint minden eddiginél szívhez szólóbb esemény kerekedett. A Boldog Délután ételosztása most is a közösségről, a törődésről és az emberi összetartozásról szólt csütörtökön.

A birsalmáról, ami piaci hiánycikk

Péntek délelőtt a birsalma jegyében néztünk körül a piacon. Amikor erről döntöttünk, nem is gondoltuk volna, milyen keményfába vágjuk a fejszénket. A dunaújvárosi piacon ugyanis birsalmahiány volt.

Októberben sem dőlhetünk hátra a kiskertekben

Akinek kiskertje, hobbikertje van, az októberben sem dőlhet hátra. Teendő ugyanis van bőven, leginkább most alapozhatjuk meg a jövő évet. Kiskertre fel!

Nem gondolta, hogy ilyen jól szerepel a vb-döntőben, fontos mérföldkő pályafutásában

A torna világbajnokságon a női egyéni összetett döntőt rendezték meg csütörtökön. Itt érdekelt volt a DKSE sportolója Mayer Gréta, aki élete első felnőtt fináléjában tizennyolcadik lett, ami fontos mérföldkő számára.

