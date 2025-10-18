Két napon is áramszünet lesz a közeljövőben

Az áramszünet oka, hogy a Dunamenti Erőmű – Dunaújváros 220 kV-os távvezeték OPGW cseréje miatt közműépítéshez kapcsolódó munkálatokat végeznek a szakemberek. A munkák csak kikapcsolt hálózaton végezhetők biztonságosan, ezért a szolgáltató előre figyelmezteti az érintett lakosokat. A kimaradás az Adony, HRSZ: 0195/2 számú fogyasztási helyet érinti. A szolgáltató köszöni az érintettek megértését és türelmét a munkálatok idejére.