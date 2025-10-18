október 18., szombat

Lukács névnap

11°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adony

2 órája

Két napon is áramszünet lesz a közeljövőben

Címkék#áramszünet#Adony#lakosság

Adony lakosságát érintő tervezett áramszünet lesz 2025. október 27-én és 28-án, mindkét napon 08:00 és 16:00 óra között.

Két napon is áramszünet lesz a közeljövőben

Fotó: Török János

Az áramszünet oka, hogy a Dunamenti Erőmű – Dunaújváros 220 kV-os távvezeték OPGW cseréje miatt közműépítéshez kapcsolódó munkálatokat végeznek a szakemberek. A munkák csak kikapcsolt hálózaton végezhetők biztonságosan, ezért a szolgáltató előre figyelmezteti az érintett lakosokat. A kimaradás az Adony, HRSZ: 0195/2 számú fogyasztási helyet érinti. A szolgáltató köszöni az érintettek megértését és türelmét a munkálatok idejére.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu