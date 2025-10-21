Harmincöt éve a dunaújvárosi piacon

Erről a közel négy évtizedről beszélgettünk Pásztor Lászlónéval, Zsuzsával. Ők a keceli kedvenceink.

Keceli szilvát is vásárolhatunk a dunaújvárosi piacon

Fotó: Agárdy Csaba

Harmincöt évvel ezelőtt Kecelről

– Harmincöt éve kezdtünk el Kecelről a dunaújvárosi piacra járni. Akkor csak almát árultunk, baráti segítséggel kaptunk annak idején helyt a piacon, úgy szorítottak nekünk helyet. Később azután már standot béreltünk. Más időket éltünk, nem kellett mindenhez engedély, mint ahogy manapság. A füstölt húsokat mondhatjuk, hogy pult alatt árultuk. Azt hoztuk a piacra, amit a család nem fogyasztott el. Most a hetünk első fele azzal telik el, hogy a férjem az engedélyeket intézi. Az első tíz évünk a dunaújvárosi piacon a gyümölcs árulással telt, az volt a fő profilunk. Eleinte csak szombatonként jártunk Dunaújvárosba, tizenöt-húsz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az árukészletünk és a vásárlói körünk is kialakuljon. A füstölt húsok mellett továbbra is árulunk gyümölcsöket, kétszázötven meggy- és ötszáz szilvafánk van. Emellett majdnem másfél hektáron van szőlőnk, felesben bor, illetve csemege.

Most már a fő profiljuk a húsárú forgalmazás, gyakorlatilag minden kapható náluk, ahogyan egy sertést fel lehet dolgozni. Persze van, ami idényjellegű, például a hurka, ami a nyári melegben hajlamos arra, hogy megromoljon. Most már a disznóik nagy részét vágóhídon dolgozzák fel, de minden állatot az ő "ízlésüknek" megfelelően nevelik. Azután pedig a pörzsöléstől minden munkafolyamatot ők végeznek el.

Zsuzsa asszony azt még megemlíti, hogy egyre nehezebben bírják a mindennapos munkát, a férje, Zoltán is hetvenéves, de ameddig erejük engedi, csinálják. Mint egy igazi anya, feleség nem feledkezik el megemlíteni fiát, aki az utóbbi időben a fő ereje a családnak. Beszélgetésünk végén Zsuzsa még elmondta, a kolbászuk és a szalámijuk saját recept alapján készül. És, ha valaki pénteken vagy szombaton kimegy a standjukhoz, az érzékelheti, hogy a recept nem rossz, mivel mindig - szó szerint - hosszú sor áll az asztaluk előtt.