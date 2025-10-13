október 13., hétfő

Munkásművelődési Központ

32 perce

Kastélymesék Dunaújvárosban – varázslatos történelmi kaland!

2025. október 15-én, 17:00 órától különleges kulturális élményben lehet része mindazoknak, akik ellátogatnak a dunaújvárosi MMK színháztermébe.

Duol.hu

A „Kastélymesék – Fejér vármegye kastélyai” című előadás keretében Csibri Erika kalauzolja el az érdeklődőket Fejér vármegye történelmi kastélyainak világába. Az esemény során a résztvevők nemcsak lenyűgöző építészeti alkotásokat ismerhetnek meg, hanem azokat a történeteket is, amelyek ezekhez a kastélyokhoz kötődnek. A program ingyenes, így minden korosztály számára remek lehetőség nyílik arra, hogy közelebb kerüljön hazánk történelmi örökségéhez. A szervezők szeretettel várnak mindenkit az MMK – Munkásművelődési Központban (Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.).

Kastélymesék
Történelmi utazás Dunaújvárosban: Kastélymesék Fejér vármegye kastélyairól az MMK-ban. Ingyenes előadás 2025. október 15-én.
Forrás: MMK Facebook-oldala

Kastélymesék korábban is nagy sikerrel

A Kastélymesék előadássorozat nem ismeretlen a dunaújvárosi közönség számára, hiszen korábban már több alkalommal is nagy érdeklődés övezte azokat az esteket, melyeken Csibri Erika személyes élményein keresztül mutatta be hazánk legszebb kastélyainak történetét. 

 

