Kastélymesék Dunaújvárosban – varázslatos történelmi kaland!

A „Kastélymesék – Fejér vármegye kastélyai” című előadás keretében Csibri Erika kalauzolja el az érdeklődőket Fejér vármegye történelmi kastélyainak világába. Az esemény során a résztvevők nemcsak lenyűgöző építészeti alkotásokat ismerhetnek meg, hanem azokat a történeteket is, amelyek ezekhez a kastélyokhoz kötődnek. A program ingyenes, így minden korosztály számára remek lehetőség nyílik arra, hogy közelebb kerüljön hazánk történelmi örökségéhez. A szervezők szeretettel várnak mindenkit az MMK – Munkásművelődési Központban (Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.).

Kastélymesék korábban is nagy sikerrel

A Kastélymesék előadássorozat nem ismeretlen a dunaújvárosi közönség számára, hiszen korábban már több alkalommal is nagy érdeklődés övezte azokat az esteket, melyeken Csibri Erika személyes élményein keresztül mutatta be hazánk legszebb kastélyainak történetét.