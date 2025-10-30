október 30., csütörtök

Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás

1 órája

Átmeneti leállás várható egy fontos online szolgáltatásnál!

Figyelem, 2025. november 1-jén 21:00 órától ütemezett karbantartási munkálatokat végeznek a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás (KÜNY) rendszerében.

Duol.hu

A karbantartás ideje alatt a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli, DÁP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető. Az üzemszünet várhatóan 16 órán át tart. Ezen időszakban az Ügyfélkapu+ szolgáltatás működésében, valamint a KAÜ-n keresztül történő adatlekérdezések során átmeneti lassulások előfordulhatnak.

karbantartás
November 1-jén este karbantartás miatt a KÜNY és KAÜ rendszerek, valamint az Ügyfélkapu+ szolgáltatás átmenetileg nem lesznek elérhetők.
Forrás: Shutterstock

Karbantartás alatt elérhető ügytípusok és belépési módok

A rendszerbe történő belépés továbbra is a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül lehetséges. KAÜ belépés nélkül időpontfoglalás kizárólag az alábbi ügyek esetében végezhető:

  • Ügyfélkapu regisztráció,
  • DÁP előregisztráció,
  • lejárt személyazonosító okmányok cseréje, illetve átvétele.

A tájékoztatás szerint a Központi Kormányablakban a „vezetői engedély honosítása” ügytípusban foglalt időpontok esetében kizárólag azon ügyfelek ügyintézésére kerül sor, akiknek a nevére az időpontfoglalás történt.

Forrás: Központi Időpontfoglaló Rendszer - Kormányablak

