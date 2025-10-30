1 órája
Átmeneti leállás várható egy fontos online szolgáltatásnál!
Figyelem, 2025. november 1-jén 21:00 órától ütemezett karbantartási munkálatokat végeznek a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás (KÜNY) rendszerében.
A karbantartás ideje alatt a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli, DÁP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető. Az üzemszünet várhatóan 16 órán át tart. Ezen időszakban az Ügyfélkapu+ szolgáltatás működésében, valamint a KAÜ-n keresztül történő adatlekérdezések során átmeneti lassulások előfordulhatnak.
Karbantartás alatt elérhető ügytípusok és belépési módok
A rendszerbe történő belépés továbbra is a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül lehetséges. KAÜ belépés nélkül időpontfoglalás kizárólag az alábbi ügyek esetében végezhető:
- Ügyfélkapu regisztráció,
- DÁP előregisztráció,
- lejárt személyazonosító okmányok cseréje, illetve átvétele.
A tájékoztatás szerint a Központi Kormányablakban a „vezetői engedély honosítása” ügytípusban foglalt időpontok esetében kizárólag azon ügyfelek ügyintézésére kerül sor, akiknek a nevére az időpontfoglalás történt.
Forrás: Központi Időpontfoglaló Rendszer - Kormányablak
