Kapu Tibor űrhajóssal találkoztak a Dózsa iskola diákjai

Szeptember végén a Kutatók Éjszakájának felvezetéseként egyedülálló lehetőséget kapott a Dózsa iskola tíz tanulója és egy pedagógus, Csapó Mária, hogy személyesen találkozhasson Kapu Tibor magyar kutatóűrhajóssal a Budapesti Műszaki Egyetemen. Itt a magyar űrhajós vezetésével űrfizikai kísérleteket végeztek el a diákok. A dunaújvárosi intézmény közösségi oldalának beszámolója szerint a rendkívül közvetlen és jó hangulatú program örök élmény marad a résztvevő gyerekek számára.

Az iskolának szóló oklevelet Kapu Tibor is dedikálta

Fotó: Dózsa iskola Facebook-oldala

Kapu Tibor lett a leghosszabb ideig az űrben tartózkodó magyar

Kapu Tibor neve Magyar Szent István-renddel kitüntetett magyar gépészmérnök, űrhajós, neve mára sokak számára egyet jelent a magyar űrkutatás új fejezetével. A mérnök-kutató 2025-ben a Hunor program keretében vehetett részt az Axiom Space negyedik, Axiom-4 jelű küldetésében, amelynek során a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) jutott el. A második magyar asztronauta 21 napot és 12 órát töltött az űrben, ezzel ő lett a leghosszabb ideig az űrben tartózkodó magyar kutatóűrhajós.Farkas Bertalan után.

Az űrhajós személyes küldetésének tekinti, hogy a fiatalok figyelmét a tudomány, a kutatás és a mérnöki pályák felé fordítsa, és élményeivel, példájával inspirálja a jövő nemzedékét.