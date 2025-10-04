október 4., szombat

Nagy élmény

Kapu Tibor űrhajóssal találkoztak a Dózsa iskola diákjai

Nem akármilyen élményben volt része a dunaúvárosi Dózsa György Általános Iskola szerencsés diákjainak. A Kutatók Éjszakáján találkozhattak Kapu Tibor úrhajóssal.

Szeptember végén a Kutatók Éjszakájának felvezetéseként egyedülálló lehetőséget kapott a Dózsa iskola tíz tanulója és egy pedagógus, Csapó Mária, hogy személyesen találkozhasson Kapu Tibor magyar kutatóűrhajóssal a Budapesti Műszaki Egyetemen. Itt a magyar űrhajós vezetésével űrfizikai kísérleteket végeztek el a diákok. A dunaújvárosi intézmény közösségi oldalának beszámolója szerint a rendkívül közvetlen és jó hangulatú program örök élmény marad a résztvevő gyerekek számára.

Kapu Tibor
Az iskolának szóló oklevelet Kapu Tibor is dedikálta
Fotó: Dózsa iskola Facebook-oldala

Kapu Tibor lett a leghosszabb ideig az űrben tartózkodó magyar

Kapu Tibor neve Magyar Szent István-renddel kitüntetett magyar gépészmérnök, űrhajós, neve mára sokak számára egyet jelent a magyar űrkutatás új fejezetével. A mérnök-kutató 2025-ben a Hunor program keretében vehetett részt az Axiom Space negyedik, Axiom-4 jelű küldetésében, amelynek során a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) jutott el.  A második magyar asztronauta 21 napot és 12 órát töltött az űrben, ezzel ő lett a leghosszabb ideig az űrben tartózkodó magyar kutatóűrhajós.Farkas Bertalan után.

Az űrhajós személyes küldetésének tekinti, hogy a fiatalok figyelmét a tudomány, a kutatás és a mérnöki pályák felé fordítsa, és élményeivel, példájával inspirálja a jövő nemzedékét.

 

