Egy nagy banknál leállások várhatók októberben!

A K&H Bank leállásának első ütemében 2025. október 11-én, szombaton 3:00 és 7:00 óra között várható az üzemszünet, amely érinti a K&H SZÉP Kártyát, a 3D Secure rendszert, a K&H e-bankot, mobilbankot, e-portfóliót, ePostát, Electra rendszert, valamint a kh.hu weboldalt és aloldalait – írta kh.hu.

K&H Bank leállás októberben – a tervezett karbantartások idején bizonyos szolgáltatások átmenetileg nem elérhetők.

Forrás: shutterstock

Ugyanezen a napon este, 2025. október 11-én 23:00 órától október 12-én 03:00 óráig ismét karbantartást végeznek, amely során a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain szünetelés vagy lassulás lesz tapasztalható.

További K&H Bank leállások

A következő tervezett karbantartás 2025. október 14-én 22:00 órától október 15-én 02:00 óráig várható, ekkor is a K&H e-bank, mobilbank, e-portfólió, ePosta, Electra rendszerek és a bank weboldala lehet érintett.

Emellett a bank jelezte, hogy 2025. október 18-án, szombaton 12:00 órától a munkanapokra meghirdetett munkaidő végéig a lakossági és vállalati ügyfélpontok (bankfiókok) zárva tartanak, valamint a K&H Vállalati Ügyfélszolgálat sem lesz elérhető. Az ezen keresztül nyújtott pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési szolgáltatások így szünetelnek. Ez az időszak a bank tájékoztatása szerint bankszünnapnak minősül.

A bankkártya lassan a múlté

A K&H Bank ügyfeleinek közel fele már okostelefonnal vagy más NFC-eszközzel veszi fel a készpénzt, hagyva el a hagyományos bankkártyát. A 2024 januárjában indult kártyamentes lehetőség gyorsan népszerűvé vált, és áprilisra a tranzakciók fele bankkártya nélkül történt. A virtuális kártyák kényelmesek, gyorsak és biztonságosak, miközben a digitális technológia csendben átalakítja a pénzügyi szokásokat.