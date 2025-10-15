október 15., szerda

Teréz névnap

11°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Házaspárok köszöntése

1 órája

Házaspárok, akik kiállták az évek próbáját - galériával

Címkék#Házaspárok#Nagyvenyim#fogadalom

Szép hagyomány Nagyvenyimen az évfordulós házaspárok köszöntése. A Jubiláló párok újra megerősítették sok éve tett fogadalmaikat.

Horváth László

Hagyomány Nagyvenyimen, hogy a kerek évfordulóhoz érkező házaspárok ünnepélyes keretek között erősítik meg sok éve tett fogadalmaikat. A jubiláló párokat családtagok, rokonok, ismerősök kísérték el a jeles napra.

jubiláló párok
Elsőként Vargáné Kaiser Katalin Nagyvenyim polgármestere köszöntötte a jubiláló párokat
Fotó: Horváth László -duol.hu

A jubiláló párok több évtizedes házasság után újra megerősítették fogadalmaikat

Október 10-én, pénteken délután ünneplőbe öltözött emberek töltötték meg Nagyvenyim Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termét, ahol kilenc házaspár várta, hogy aláírásukkal is megerősíthessék hajdan tett esküjüket. Elsőként Vargáné Kaiser Katalin Nagyvenyim polgármestere köszöntötte az ünneplőket.

– A mai nap az ünnep napja, ami nem csupán a szerelem, hanem a hosszan tartó szeretet ünnepének napja is, amely kiállta az idő próbáját és megerősödött az évek során. Számomra is különleges ez a nap, hiszen a házaspárok között több olyan is van, akik személyes jó barátok, vagy éppen az esküvőjükön is jelen voltam. A mai nehéz időkben fontos csak igazán a mellettünk élő társ nyújtotta biztonság érzése. A mai napon bizonyára felbukkannak Önökben házasságkötésük emlékei. Azóta hosszú idő telt el életükben. Most itt ülnek Önök mellett unokák, gyermekek, rokonok, barátok, akik a sok-sok évvel ezelőtt tett örök hűség fogadalmát ünneplik, hogy azóta is ragaszkodnak egymáshoz. Ezt a viszonyt sokan és sokféleképpen próbálták már leírni. Chris Rock amerikai színész, rendező, forgatókönyvíró az alábbiak szerint fogalmazta meg a lényeget:

Ha párkapcsolatban élsz, egy zenekarban vagy. És ha egy zenekarban vagy, meg kell felelned a rád osztott szerepnek. Néha te énekled a főcím dalt, máskor te rázod a csörgődobot. De amikor nálad a csörgődob, akkor is játssz rendesen!

Az önök zenekara immár 25, 50 és 60 esztendeje jól tud játszani. Úgy, hogy a zene tisztán, hamisság nélkül szól. Ez a sok együtt megélt év megszolgálta akkori fogadalmaik és összetartozásuk megerősítését. A mai ünnep ennek igyekszik méltó keretet adni. Köszönjük, hogy részesei lehetünk – hallottuk többek között az ünnepi beszédben.

Házaspárok köszöntése Nagyvenyimen

Fotók: Horváth László

A folytatásban Beke Beáta gitárjátéka színesítette az ünnepi műsort, majd Domokos Edina anyakönyvvezető köszöntötte a jubiláló házaspárokat. 25 éves házassági évfordulóját ünnepelte Nagy Csaba és Balogh Hajnalka. 50 éves jubilálók Both György és Both Ilona, Borsos János és Vedelek Mária, Légrádi Ferenc István és Urfi Erzsébet, Pákolicz Ferenc és Székelyi Katalin, Szokolai László és Székelyi Mária, Vér Szilveszter és Szappanos Mária Piroska. 60 éves jubilálók Bankó Kálmán Lajos és Csatári Mária, Tóth Sándor és Vida Margit.

jubiláló
Bankó Kálmán Lajos és Csatári Mária 60. házassági évfordulójukat ünnepelték
Fotó: Horváth László - duol.hu

Az ünnepeltek a köszöntők után aláírásukkal is megerősítették fogadalmaikat. Ezután pedig ahogy egy esküvői ceremónián dukál, ezúttal is pezsgős koccintással emelték az ünnep fényét. A program végén közös fotózkodással és hozzátartozók köszöntésével zárult az esemény.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu