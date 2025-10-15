Házaspárok, akik kiállták az évek próbáját - galériával

Hagyomány Nagyvenyimen, hogy a kerek évfordulóhoz érkező házaspárok ünnepélyes keretek között erősítik meg sok éve tett fogadalmaikat. A jubiláló párokat családtagok, rokonok, ismerősök kísérték el a jeles napra.

Elsőként Vargáné Kaiser Katalin Nagyvenyim polgármestere köszöntötte a jubiláló párokat

Fotó: Horváth László -duol.hu

A jubiláló párok több évtizedes házasság után újra megerősítették fogadalmaikat

Október 10-én, pénteken délután ünneplőbe öltözött emberek töltötték meg Nagyvenyim Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termét, ahol kilenc házaspár várta, hogy aláírásukkal is megerősíthessék hajdan tett esküjüket. Elsőként Vargáné Kaiser Katalin Nagyvenyim polgármestere köszöntötte az ünneplőket.

– A mai nap az ünnep napja, ami nem csupán a szerelem, hanem a hosszan tartó szeretet ünnepének napja is, amely kiállta az idő próbáját és megerősödött az évek során. Számomra is különleges ez a nap, hiszen a házaspárok között több olyan is van, akik személyes jó barátok, vagy éppen az esküvőjükön is jelen voltam. A mai nehéz időkben fontos csak igazán a mellettünk élő társ nyújtotta biztonság érzése. A mai napon bizonyára felbukkannak Önökben házasságkötésük emlékei. Azóta hosszú idő telt el életükben. Most itt ülnek Önök mellett unokák, gyermekek, rokonok, barátok, akik a sok-sok évvel ezelőtt tett örök hűség fogadalmát ünneplik, hogy azóta is ragaszkodnak egymáshoz. Ezt a viszonyt sokan és sokféleképpen próbálták már leírni. Chris Rock amerikai színész, rendező, forgatókönyvíró az alábbiak szerint fogalmazta meg a lényeget:

Ha párkapcsolatban élsz, egy zenekarban vagy. És ha egy zenekarban vagy, meg kell felelned a rád osztott szerepnek. Néha te énekled a főcím dalt, máskor te rázod a csörgődobot. De amikor nálad a csörgődob, akkor is játssz rendesen!

Az önök zenekara immár 25, 50 és 60 esztendeje jól tud játszani. Úgy, hogy a zene tisztán, hamisság nélkül szól. Ez a sok együtt megélt év megszolgálta akkori fogadalmaik és összetartozásuk megerősítését. A mai ünnep ennek igyekszik méltó keretet adni. Köszönjük, hogy részesei lehetünk – hallottuk többek között az ünnepi beszédben.