Akik évtizedeket töltöttek a gyógyításban

Októberben is több jubiláló egészségügyi dolgozó részesülhetett a Szent Pantaleon Kórház elismerésében. Így méltatták elkötelezettségét az intézmény kardiológiai szakrendelésén dolgozó dr. Gattyán Annamária főorvosnak, aki már negyven évet dolgozott a betegek gyógyításáért. Ugyancsak jubileumát ünnepli a fül-orr-gégészeti osztály osztályvezető főorvosa, dr. Breznyán Mihály, aki 30 évet töltött már a gyógyításban. Negyedszázadot töltött a kürházban a traumatológiai osztály osztályvezető főorvosa, dr. Úr Viktor is. A főigazgató és a főorvosi kar megköszönte kollégái több évtizedes munkáját és további sok sikert kívántak.

A jubiláló szakdolgozókat is köszöntötték.

Az orvosok mellett az ápolásvezetés is köszöntötte a jubiláló kollégáit. Főnővéri értekezleten sor került a szolgálati elismerésben részesült munkatársak köszöntésére, valamint egy korábban átadott vármegyei díj meggratulálására.

Frittman Anna és Szántó Gertrúd a traumatológiai osztályunk szakápolói szeptember 25-én a Fejér Vármegyei Szakdolgozói Napon Semmelweis-napi Elismerő Oklevelet kaptak. A rangos elismerést a főnővéri kar előtt gratulálta meg kórházunk menedzsmentje. Azon kollégák, akik részt tudtak venni az eseményen, egy emléklap kíséretében fogadták a gratulációt több évtizedes munkájukért dr. Kővágó Levente orvosigazgatótól, dr. Lovasi Orsolya PhD ápolási igazgatótól és Béres Andrea ápolási igazgatóhelyettestől.

Jubiláló szakdolgozók

25 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült jubileumi elismerésben:

Gellainé Vácz Anita osztályvezető főnővér-helyettes

Lázárné Poroszkai Krisztina diplomás ápoló a sürgősségi betegellátó osztályról

Fogd Anett Katalin ápoló a mozgásszervi rehabilitációs osztályról

Pócsné Fodor Anita szülésznő a szülészet-nőgyógyászati osztályról



30 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült elismerésben:

Dér Szilvia képdiagnosztikai asszisztens a radiológiai osztályról



40 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült elismerésben:

Krupp Margit röntgen asszisztens a szájsebészetről

Kelemenné Szabó Erika szülésznő a szülészet-nőgyógyászati osztályról

Magyaródi Szilvia egészségügyi operátor az ápolási igazgatóságról

Tokaj Zsuzsanna ápoló a központi sterilizálóból

Jó egészséget és további sok sikert kívánunk az elkötelezett gyógyítóknak!