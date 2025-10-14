október 14., kedd

Helén névnap

14°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kórház jubiláló dolgozói

1 órája

Akik évtizedeket töltöttek a gyógyításban

Címkék#Szent Pantaleon Kórház#gyógyítás#elismerésben részesül#elismerés#jubileum

A hosszú éveket, évtizedeket egy munkahelyen töltő kollégák köszöntése a hűségükért rendkívül fontos a Szent Pantaleon Kórház életében. Főorvosi és ápolásvezetői értekezleten köszöntötte októberben jubiláló kollégáit a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház.

Fekete Györgyi

Októberben is több jubiláló egészségügyi dolgozó részesülhetett a Szent Pantaleon Kórház elismerésében. Így méltatták elkötelezettségét az intézmény kardiológiai szakrendelésén dolgozó dr. Gattyán Annamária főorvosnak, aki már negyven évet dolgozott a betegek gyógyításáért. Ugyancsak jubileumát ünnepli a fül-orr-gégészeti osztály osztályvezető főorvosa, dr. Breznyán Mihály, aki 30 évet töltött már a gyógyításban. Negyedszázadot töltött a kürházban a traumatológiai osztály osztályvezető főorvosa, dr. Úr Viktor is. A főigazgató és a főorvosi kar megköszönte kollégái  több évtizedes munkáját és további sok sikert kívántak.

jubiláló
A jubiláló szakdolgozókat is köszöntötték.

Az orvosok mellett az ápolásvezetés is köszöntötte a jubiláló kollégáit. Főnővéri értekezleten sor került a szolgálati elismerésben részesült munkatársak köszöntésére, valamint egy korábban átadott vármegyei díj meggratulálására.

Frittman Anna és Szántó Gertrúd a traumatológiai osztályunk szakápolói szeptember 25-én a Fejér Vármegyei Szakdolgozói Napon Semmelweis-napi Elismerő Oklevelet kaptak.  A rangos elismerést a főnővéri kar előtt gratulálta meg kórházunk menedzsmentje.   Azon kollégák, akik részt tudtak venni az eseményen, egy emléklap kíséretében fogadták a gratulációt több évtizedes munkájukért dr. Kővágó Levente orvosigazgatótól, dr. Lovasi Orsolya PhD ápolási igazgatótól és Béres Andrea ápolási igazgatóhelyettestől.

Jubiláló szakdolgozók

25 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült jubileumi elismerésben:

  • Gellainé Vácz Anita osztályvezető főnővér-helyettes
  • Lázárné Poroszkai Krisztina diplomás ápoló a sürgősségi betegellátó osztályról
  • Fogd Anett Katalin ápoló a mozgásszervi rehabilitációs osztályról
  • Pócsné Fodor Anita szülésznő a szülészet-nőgyógyászati osztályról
     

30 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült elismerésben:

  • Dér Szilvia képdiagnosztikai asszisztens a radiológiai osztályról
     

40 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült elismerésben:

  • Krupp Margit röntgen asszisztens a szájsebészetről
  • Kelemenné Szabó Erika szülésznő a szülészet-nőgyógyászati osztályról
  • Magyaródi Szilvia egészségügyi operátor az ápolási igazgatóságról
  • Tokaj Zsuzsanna ápoló a központi sterilizálóból

Jó egészséget és további sok sikert kívánunk az elkötelezett gyógyítóknak!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu