120 év ihlet – különleges zenés irodalmi est egy kiemelkedő költő tiszteletére!

Az esten Prieger Zsolt, az Anima Sound System vezetője, író és előadó, valamint Nagy Katica színésznő mutatják be József Attila költő életművéből összeállított darabot. A diákoknak szóló előadás 13 órakor kezdődik, ahova előzetes bejelentkezés szükséges a 25/423-952-es telefonszámon vagy az [email protected] e-mail címen. A belépés ingyenes, és minden érdeklődőt szeretettel várnak az eseményre.

Zenés irodalmi est József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából.

Forrás: jakd.hu