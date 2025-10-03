október 3., péntek

József Attila

2 órája

120 év ihlet – különleges zenés irodalmi est egy kiemelkedő költő tiszteletére!

József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából zenés irodalmi esttel várja az érdeklődőket a József Attila Könyvtár 2025. október 8-án, szerdán 17 órakor.

Duol.hu

Az esten Prieger Zsolt, az Anima Sound System vezetője, író és előadó, valamint Nagy Katica színésznő mutatják be József Attila költő életművéből összeállított darabot. A diákoknak szóló előadás 13 órakor kezdődik, ahova előzetes bejelentkezés szükséges a 25/423-952-es telefonszámon vagy az [email protected] e-mail címen. A belépés ingyenes, és minden érdeklődőt szeretettel várnak az eseményre.

József Attila
Zenés irodalmi est József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából.
Forrás: jakd.hu

 

